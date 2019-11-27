Косить епідемія і дідівщина: в армії "ДНР" почався переполох

У лавах російських терористів "ДНР" почалася епідемія небезпечної інфекційної хвороби – зафіксовані масові випадки зараження туберкульозом.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав військовослужбовець ЗСУ Сергій Нещадим, посилаючись на інформацію медиків із тимчасово окупованого Донецька.

"Лікар із клінічної туберкульозної лікарні Донецька повідомив, що до них пачками почали привозити бійців на обстеження, за тиждень чотири орки з танкового батальйону "Оплот" на стаціонар закрили, відкрита форма. Судячи з останніх тенденцій, вони власними силами незабаром самоліквідуються", – написав він.

Зі свого боку офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) на своєму Telegram-каналі розповів про ще одну НП у лавах терористів. Йдеться про загадкові вбивства окупантів в одному з підрозділів.

"Сорока на хвості принесла. В одному з підрозділів окупаційної 4-ї ОМСБр нещодавно трапилася надзвичайна подія, яку намагається всіма силами приховати "командування". У розташуванні були виявлені тіла двох представників ОМСБр без ознак життя. В ході попереднього огляду місця події встановлено, що вони ймовірно скоїли суїцид шляхом розтину вен. Таку версію озвучили для родичів загиблих, причиною вказавши, що молодики здійснили цей вчинок у зв'язку із захопленням комп'ютерними іграми і грошовими боргами серед товаришів", – розповів Штефан.

Терористи "Л/ДНР" ТСН

Однак самі представники окупаційної 4-ї ОМСБр стверджують, що реальною причиною смерті зазначених осіб є знущання з так званого молодого поповнення (з місцевих жителів Донбасу, які досягли 18-річного віку) кадровими (кураторами) російськими військовими.

"Тому рідні загиблих усіма силами намагаються дізнатися правду, реальні причини і покарати винних осіб. Командування 4-ї ОМСБр вирішило усунути від обов'язків одного з командирів батальйонів і його заступника. Інакше кажучи, проста ротація, і вони повертаються "за поребрик", – підсумував український офіцер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці жовтня на Донбасі був зафіксований масовий випадок захворювання на СНІД серед терористів одного з полків самопроголошеної "ДНР". Інцидент трапився в 11-му окремому мотострілецькому полку "Восток" 1-го армійського корпусу Російської Федерації.

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