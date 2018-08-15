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"Кошмаримо орків": Ярош показав відео потужного удару по терористах Донбасу

8.2тЧитати новину російською

Бійці Української Добровольчої Армії за допомогою безпілотних бомбардувальників завдали потужного удару по одній з позицій терористів на Донбасі.

Про це повідомив у Facebook глава УДА, позафракційний народний депутат Дмитро Ярош, опублікувавши відповідне відео. В результаті удару отримали пошкодження чотири терористи, також була вражена техніка окупантів.

"Безпілотні бомбардувальники Української Добровольчої Армії продовжують "кошмарити" ворога. А ми, добровольці, ще й по землі ходимо", - прокоментував Ярош.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ завдали нищівного удару по терористах на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктросійське ембаргоОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Дмитро Ярош
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Anti-banderos
Anti-banderos
Удар такой же мощный, как и видео.)
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Anti-banderos, Ну...У хохловыблядков чэргхова фэйсбучна пэрэмогха)))
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