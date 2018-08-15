"Кошмаримо орків": Ярош показав відео потужного удару по терористах Донбасу

Бійці Української Добровольчої Армії за допомогою безпілотних бомбардувальників завдали потужного удару по одній з позицій терористів на Донбасі.

Про це повідомив у Facebook глава УДА, позафракційний народний депутат Дмитро Ярош, опублікувавши відповідне відео. В результаті удару отримали пошкодження чотири терористи, також була вражена техніка окупантів.

"Безпілотні бомбардувальники Української Добровольчої Армії продовжують "кошмарити" ворога. А ми, добровольці, ще й по землі ходимо", - прокоментував Ярош.

"Слава нації! Смерть Російській Федерації! Все буде Україна!" - додав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ завдали нищівного удару по терористах на Донбасі.