Корупція, вимагання та наїзди: що діється в Запорізькій області

Влада Мелітополя і Кирилівки змусила жителів цих населених пунктів забити тривогу.

За останні два тижні OBOZREVATEL отримав вже кілька повідомлень "про безмежний тиску на бізнес, вимагання та загрозу здоров'ю людей".

Люди пишуть, що вирішили озвучити проблеми після виборів президента України - в надії на зміни. Будь-які спроби протестів нібито душились на корені, а багато хто просто боялися за своє життя і близьких.

Два фігуранта розслідування - це "вічний" мер Мелітополя Сергій Мінько і сільський голова курортної Кирилівки Іван Малєєв. Місцеві жителі стверджують - сидіти повинні обидва.

Відпочинок в Кирилівці. За літо 2018 року це селище відвідали майже 1,5 мільйона відпочиваючих. При цьому в населеному пункті є маса проблем. Зокрема, немає централізованого водопостачання та каналізації. Стоки баз відпочинку і різних пансіонатів потрапляють безпосередньо в море. Тут процвітає стихійна торгівля і незаконна діяльність з надання різного роду розважальних послуг. У селищі лише одна карета швидкої допомоги, яка іноді не встигає доїхати до того, кому така допомога необхідна.

Малєєв вже потрапляв в поле зору правоохоронців, у 2016 році у нього проводила обшуки прокуратура, однак, за твердженням місцевих бізнесменів, знову вийшов сухим з води.

Іван Малєєв

Сергій Мінько - мер Мелітополя. Його називають черешневим магнатом.

PS Великий пакет документів буде уважно вивчено журналістами і після ретельної перевірки всіх фактів відправлений в Госбюро розслідувань.

Ми також закликаємо тих, хто має додаткові факти про незаконну діяльність Мінько і Малєєва, надіслати інформацію на e-mail: zaprosobozrevatel@gmail.com

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