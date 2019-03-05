Корупція в оборонці України: в "Укроборонпромі" жорстко відповіли на розслідування

Розслідування програми "Наші гроші", в якому викривається розкрадання 300 тисяч доларів на поставках висотомірів з Росії, "має ознаки маніпуляцій і є проявом заангажованої журналістики".

Про це заявив державний концерн "Укроборонпром". За даними його представників, у своєму розслідуванні журналісти не навели точку зору Концерну, яку їм було надано на їхній запит.

Новини Гладковський зняв пародію на розслідування Бігуса і підірвав мережу

"Інформація про так зване семиразове підвищення ціни на прилади для Ан-26 є некоректною. У договорі з іноземним замовником було передбачено на два літака комплектів висотомірів по три приладу в кожному. Згідно з умовами договору зазначені прилади були замінені на нові, виготовлені не пізніш 2015 року. Українські авіаційні підприємства, до яких зверталися представники Концерну, повідомили про відсутність цих висотомірів. Єдиною компанією, яка погодилася доправити ці вироби, було ТОВ "АН-Сервіс", — зазначено в офіційній заяві.

У концерні додали, що "інших фактів імпорту в Україну таких приладів (випуску після 2014 року) офіційно не зафіксовано" і "категорично некоректним є твердження журналістів щодо вартості товарів без повного розуміння ними всіх нюансів формування митної вартості".

"Про оптимальну ціну закупівлі свідчить те, що країна-замовник придбала ці прилади саме в української сторони, а не безпосередньо у виробника — РФ, яка є її партнером у Митному союзі і могла запропонувати власну ціну. Наголошуємо, що прибуток Концерну за цією поставкою був не меншою за рентабельність всього контракту. Виконання цього договору забезпечило роботою кілька тисяч працівників авіабудівної галузі України, а його загальна вартість становила близько $6 млн", — зазначили в "Укроборонпрому".

Як повідомляв OBOZREVATEL, держпідприємство "Укроборонсервіс", яке входить до структури концерну "Укроборонпром", заплатило Автоскладальному заводу №2 компанії "Богдан Моторс" 34,4 млн гривень передоплати за таємну угоду.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал