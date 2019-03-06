Корупція в оборонці України: учаснику схеми оголосили про підозру

Керівнику компанії "Оптімумспецдеталь" Андрію Рогозі, що фігурує в скандалі з корупційною схемою в оборонному секторі України, повідомили про підозру в несплаті податків на близько 30 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Таку заяву зробила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook. Вона розповіла про доповідь Юрія Луценка на засіданні Ради нацбезпеки й оборони щодо розслідування проваджень про розкрадання в оборонці.

За словами Сарган, після експертизи листування Рогози можливими стануть і підозри іншим фігурантам провадження.

Вона нагадала, що у цій же справі Рогозі та двом його спільникам — працівникам СБУ — ще в 2018 році було висунуто звинувачення в шахрайстві, яке по суті розглядається в Печерському райсуді.

Також у Генпрокуратурі визнали, що кількість фірм із допуском на поставки державному концерну "Укроборонпром" вийшла з-під контролю — у 2018 році їх налічувалося понад 5,7 тисяч.

Повідомляється, що в 2014-му році 502 компанії мали право на постачання концерну після відповідних процедур, у 2015-му — 3706, в 2016-му — 4315, у 2018 році — 5770 фірм.

"Врешті-решт, у середині минулого року концерн "Укроборонпром" видав наказ, за яким відмовився від контролю за цими фірмами і передав усю відповідальність за доброчесність цих суб'єктів господарювання на місця — керівникам державних підприємств", — розповіла Сарган.

Ілюстрація Цензор.НЕТ

Вона заявила, що вважає це рішення неправильним, тому що воно посилило не конкуренцію постачальників, "а зв'язки між службами безпеки цих заводів із імовірними постачальниками".

Крім того, під час розслідування провадження щодо "Оптімумспецдеталь" з'ясувалося, що конкурси на поставку заводам базуються не тільки на цінових пропозиціях, а й на зв'язках із силовими структурами.

"Підприємства, які постачають необхідні деталі, вузли, агрегати з країни-агресора, не повинні нараховуватися тисячами. Їх порядок повинен бути чітко виписаний у РНБО, а їх кількість повинна бути обмежена та об'єднана в одну структуру", — написала прес-секретар.

Вона також додала, що в ЄРДР із 2014 року внесено 480 кримінальних правопорушень на підприємствах державного концерну "Укроборонпром". Встановлено збитків на загальну суму понад 350 млн гривень, із яких підтверджено експертизами і ревізіями на суму понад 65 млн гривень.

"З урахуванням останньої цифри за поточний рік, пов'язаної з фірмою "Оптімумспецдеталь", це вже близько 100 млн", — зазначила Сарган.

За її даними, у результаті повідомлено про підозру 112 особам, із яких 6 директорів оборонних підприємств, 1 — колишній генеральний директор і кілька начальників відділів, інженерів і т.д. Триває досудове розслідування у 150 кримінальних справах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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