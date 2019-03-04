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Корупція в оборонці України: журналісти розкрили суми "відкатів"

23.9тЧитати матеріал російською

Команда журналіста Дениса Бігуса підготувала другу частину розслідування про корупцію в "Укроборонпромі".

За їх словами, колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони та бізнес-партнер президента Олег Гладковський мінімум один раз отримував "відкат" від розкрадання в оборонному комплексі держави.

В 2016-2017 роках "Укроборонпром" закупив російські деталі для літаків АН-26, заплативши в 5 разів більше, ніж вони коштують. Україні вони обійшлися в 14,38 млн грн, тоді як з Москви відправлялися за вартістю 2,3 мільйона. При цьому ймовірні учасники схеми між собою розділили 80-відсотковий аванс.

Корупція в оборонці України: журналісти розкрили суми "відкатів"
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Згідно з опублікованим листуванням, Олег Гладковський отримав "відкат" у розмірі 30 тисяч доларів, тоді як ще 10 тисяч доларів було запропоновано директору "Укроборонпрому" Павлу Букіну.

Гладковский и Букин

Гладковский и Букин

Син Гладковського Ігор і його бізнес-партнер Віталій Жуков отримали ще 46,6 тисяч доларів.

Букін в той час був головою "Укрспецекспорту", який і займався закупівлею деталей. За словами журналістів, він особисто замовляв товар у сина Гладковського і його партнерів. Повідомляється, що чистий прибуток від тієї угоди досягала 300 тисяч доларів.

Корупція в оборонці України: журналісти розкрили суми "відкатів"
Корупція в оборонці України: журналісти розкрили суми "відкатів"

Як запчастини везли в Україну з Росії

Журналісти повідомляють, що ще влітку 2016 року Букін вислав Жукову перелік потрібних деталей висотомірів (прилад для визначення положення літака в повітрі) і приблизну суму замовлення. Потім справою зайнялися Жуков і Гладковський-молодший. При цьому Букін в зв'язку з певними проблемами ризикував зірвати великий міжнародний контракт.

Корупція в оборонці України: журналісти розкрили суми "відкатів"
Корупція в оборонці України: журналісти розкрили суми "відкатів"

Прилади везли поїздом до Москви, після чого їх оформляли і літаком доставляли в ОАЕ. Там їх "перетворювали" в запчастини до цивільних вертольотів і везли до Києва. В Україну товар потрапляв "відмитий", не як російський. Після розмитнення його продавали "Укроборонпрому".

Корупція в оборонці України: журналісти розкрили суми "відкатів"
Корупція в оборонці України: журналісти розкрили суми "відкатів"

Відзначимо, президент Петро Порошенко прибрав Олега Гладковського з поста заступника секретаря РНБО 4 березня. У свою чергу перша частина розслідування була оприлюднена ще в минулий понеділок, 25 лютого.

Корупція в оборонці України: журналісти розкрили суми "відкатів"
Корупція в оборонці України: журналісти розкрили суми "відкатів"
Корупція в оборонці України: журналісти розкрили суми "відкатів"
Корупція в оборонці України: журналісти розкрили суми "відкатів"
Корупція в оборонці України: журналісти розкрили суми "відкатів"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Боротьба з корупцією в УкраїніРосійсько-український конфлікт
Особа
Денис Бігус
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Батрух Василь
Батрух Василь
А докази це оті папірці з цифрами? Гладковського підпису там нема?
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Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
Світ розвивається незворотньо. Всі знають, що не можливо повернути вчорашній день, адже "стріла часу", запущена "тетивою арбалєта", летить лише в одному напрямі. Саме так не можна перетворити корупцію на благодійність, бо це протилежні напрями діяльності. Тобто, бути благодійником-корупціонером не можливо. Це було відомо і раніше і саме з цим виборці прийдуть на виборчі дільниці.
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Приходько Егор
Приходько Егор
а где порошенковские откаты? этот жиный пидр получал огромные деньги, не зря он за 4 года стал богаче в 88 раз! 88 РАЗ КАРЛ!
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