Корупція в оборонці України: НАБУ закликали до рішучих заходів

Главу Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника закликали відсторонити від посади осіб, підозрюваних у покриванні корупції в оборонці й провести щодо них службове розслідування.

Про це йдеться у заяві Ради громадського контролю НАБУ.

"НАБУ – один із нових антикорупційних органів, який ще має довести суспільству свою інституційну спроможність, а сила інститутів полягає в рівних правилах і процедурах для всіх, а також у швидкому й чіткому реагуванні на зовнішні і внутрішні виклики", – зазначається в повідомленні.

РГК закликала Ситника – не чекаючи результатів офіційного розслідування, відсторонити від виконання обов'язків першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву, заступника керівника Третього відділу І підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Олега Борисенка і детектива Третього відділу й підрозділу Головного підрозділу детективів НАБУ Дмитра Литвиненка, й негайно ініціювати службове розслідування щодо цих працівників.

Крім цього, РГК НАБУ терміново почала позачергове засідання за участю його директора Ситника, а також згаданих працівників Бюро з витребуванням копій всіх вказаних у програмі документів.

НАБУ

Нагадаємо: журналісти Bihus.Info з'ясували, що співробітники НАБУ знали і були замішані в скандальних схемах навколо "Укроборонпрому". У розслідуванні вказується, що заступник директора Бюро Гізо Углава був у змові з бізнесменами, причетними до незаконних оборудок в оборонці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконне постачання контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковські.

Гладковський-молодший заявив, що подаватиме в суд на журналістів через звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".

Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.

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