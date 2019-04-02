Корупція в "оборонці": ГПУ сказала, чому Рогоза і Жуков залишилися на свободі

Керівникам ТОВ "Оптимумспецдеталь", яке замішане в корупційному скандалі з розкраданням в оборонному комплексі України, Андрію Рогозі і Віталію Жукову не обрали запобіжний захід.
Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури в Facebook. Причиною назвали відсутність ризиків із боку підозрюваних.
"Повідомляємо, що Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 01.04.2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст . 209, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України", – йдеться в повідомленні.
Рогоза і Жуков
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Слідством було встановлено, що посадовими особами ТОВ "Оптимумспецдеталь" при поставках запчастин і комплектуючих на державні підприємства, умисно вчинені дії з заниження суми податкових відрахувань до державного бюджету України в розмірі 26 млн 600 тис. грн.
Нагадаємо, що обом підприємцям, які фігурують у розкраданні в армії і несплаті податків, повідомили про підозру. Однак, в ГПУ запевнили, що Рогоза і Жуков вже повністю погасили всі збитки.
"Оскільки підозрюваними Р. і Ж. в установленому законодавством порядку збитки, завдані державному бюджету, погашені в повному обсязі до закінчення досудового розслідування, з огляду на вимоги і положення ст 176 – 178 КПК України заходи щодо них не обиралися в зв'язку з відсутністю ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством", – підсумували в ГПУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковський.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення.
Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Він також зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії.
Як стало відомо, держпідприємство "Укроборонсервіс", яке входить до структури концерну "Укроборонпром", заплатило автоскладальному заводу №2 компанії "Богдан Моторс" 34,4 млн грн передоплати за таємну угоду.
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