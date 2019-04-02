Корупція в "оборонці": ГПУ сказала, чому Рогоза і Жуков залишилися на свободі

Керівникам ТОВ "Оптимумспецдеталь", яке замішане в корупційному скандалі з розкраданням в оборонному комплексі України, Андрію Рогозі і Віталію Жукову не обрали запобіжний захід.

Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури в Facebook. Причиною назвали відсутність ризиків із боку підозрюваних.

"Повідомляємо, що Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 01.04.2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст . 209, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України", – йдеться в повідомленні.

Рогоза і Жуков bigmir) net

Слідством було встановлено, що посадовими особами ТОВ "Оптимумспецдеталь" при поставках запчастин і комплектуючих на державні підприємства, умисно вчинені дії з заниження суми податкових відрахувань до державного бюджету України в розмірі 26 млн 600 тис. грн.

Нагадаємо, що обом підприємцям, які фігурують у розкраданні в армії і несплаті податків, повідомили про підозру. Однак, в ГПУ запевнили, що Рогоза і Жуков вже повністю погасили всі збитки.

"Оскільки підозрюваними Р. і Ж. в установленому законодавством порядку збитки, завдані державному бюджету, погашені в повному обсязі до закінчення досудового розслідування, з огляду на вимоги і положення ст 176 – 178 КПК України заходи щодо них не обиралися в зв'язку з відсутністю ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством", – підсумували в ГПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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