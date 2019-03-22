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Корупційна справа в ГСНС: суд підтвердив поновлення екс-заступника голови служби Стоєцького

1.4тЧитати матеріал російською

Суд підтвердив поновлення на посаді екс-заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Василя Стоєцького, якого підозрювали в корупційній схемі разом із колишнім головою служби Сергієм Бочковським.

Таке рішення прийняв 12 березня Шостий апеляційний адміністративний суд у Києві, залишивши без змін позицію першої інстанції, передає LIGA.net.

Відзначимо, в травні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва подновив його на посаді заступника голови ГСНС з 25 березня 2015 року, а також ухвалив стягнути з відомства 464 тис. грн за час вимушеного прогулу.

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Василь Стоєцький і Сергій Бочковський у 2015 році

Василь Стоєцький і Сергій Бочковський у 2015 році

Politeka

Відзначається, що апеляційний суд залишив без задоволення скарги Кабміну, ГСНС і МВС. Однак, нове рішення може бути оскаржене в касаційній інстанції.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва також поновив на посаді глави ГосНС другого фігуранта корупційного скандалу Сергія Бочковського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2015 році керівництво ГСНС було затримане правоохоронцями прямо на засіданні Кабміну через підозру в корупції при закупівлі паливно-мастильних матеріалів у компаній "Юкойл" і "Альянс".

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Тег
ГосЧС
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