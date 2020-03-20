Коронавірус вдарив по "ДНР": лікарні переповнені, люди залишилися без грошей

Незважаючи на те, що терористи "ДНР" не підтвердили жодного випадку зараження коронавірусом на окупованих територіях, ситуація в донецьких лікарнях критична.

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Як пише "Апостроф" з посиланням на свої джерела, в "ДНР" замовчують реальний стан справ.

У "ДНР" замовчують реальний стан справ

"Лікарні забиті пацієнтами з важкими бронхітами і пневмонією. Їх просто колосальна кількість. Рятуємо крапельницями, як можемо", – розповів один з лікарів інкогніто.

У місті повністю відсутні тест-системи на коронавірус. Вони начебто з'явилися в черговому "гуманітарному конвої" з Росії, але відразу зникли.

В аптеках немає масок, їх рекомендують шити з марлі. Але Росія заборонила ввезення марлі в "ДНР".

Терористи закликають людей не їздити на підконтрольну територію України, проте там – пенсії, продукти і ліки.

"Пенсіонери в шоці: вони не отримують українську пенсію і їм доведеться виживати на копійчану допомогу "республіки", – пише видання.

При цьому заклади в Донецьку працюють, кафе і ресторани відкриті, торгові центри крутять музику біля входу. Також не закрилися місцеві школи, їх призначили "вільними до відвідування".

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" вирішили повністю перекрити рух через КПВВ на кордоні з підконтрольною Україні частиною Донецької області. Пункти пропуску будуть перекриті з опівночі 21 березня.

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