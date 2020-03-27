Облаштування в державних клініках палат для VIP-пацієнтів є серйозним кримінальним злочином, за яке можливі тюремні строки до 10 років.

Про це розповів в ефірі ObozTV юрист-міжнародник Борис Бабин, коментуючи карантин в Україні через коронавірус. За його словами, подібні дії медперсоналу "повністю незаконні".

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"Може існувати відомча медицина зі спеціальним фінансуванням - залізничники, Державне управління справами, поліцейські. Є приватні клініки, страхова медицина", – заявив він.

"Звичайно, якщо ви додаєте додатковий ресурс, ви можете організовувати в таких установах додаткові послуги. Але зараз мова про абсолютно інше – коли ніякий додатковий ресурс не додається. Маємо комунальні установи, які фінансуються з бюджету Києва і державного бюджету на загальних підставах. Вони надають однакові медичні послуги населенню за реєстрацією або спеціалізацією хворих ", – підкреслив юрист.

Як зазначив Бабин, облаштування VIP-палат у таких клініках є корупцією. Такі дії лікарів порушують Європейську конвенцію з прав людини і другий розділ Конституції України, де заборонена дискримінація за соціальним походженням.

На питання, хто має нести відповідальність за порушення закону, юрист відповів: "Той, хто підписав цей документ (про облаштування VIP-палат – ред.). По-друге, якщо буде хоч один хворий, передбачений цим наказом, йому дадуть відповідні додаткові послуги, і через це постраждають інші люди, це відповідальність головлікаря, керівника медзакладу, а також конкретної бригади медиків. Якщо цей наказ у медустановах доводиться до підлеглих, якщо лікарі його обробляють, ознайомлюють з ним персонал, вони стають співучасниками".

За його словами, такі дії медпрацівників можна кваліфікувати як злочин середньої тяжкості. Їм може загрожувати до 5 років в'язниці, якщо не буде летальних випадків.

"Якщо будуть тяжкі наслідки – інвалідність або людина загине через те, що їй не вистачило санітарних або медичних послуг – це вже тяжкий злочин, 7-10 років", – додав юрист.

Одна з палат в Олександрівській лікарні Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю скасувати всі нормативні акти з облаштування VIP-палат у лікарнях.

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