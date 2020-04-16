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16 квітня • оновлено в 14:54
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Олег Вишняков
Олег Вишняков
Почесний Консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України Всі статті автора

Коронавирус создали в лаборатории Уханя. Версия

5.1т
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Covid-19 сознательно перенесли от летучей мыши к человеку в лаборатории Уханя!

Шок. Это расследование телеканала американского телеканала Fox News.

Они заявили, что что коронавирус был создан в Уханьской лаборатории, а "нулевым пациентом" как раз стал ее сотрудник.

Но, коронавирус - это не биологическое оружие, как опасались многие, а часть программы Китая по демонстрации того, что его возможноости по выявлению и борьбе с вирусами равны или превышают возможности США.

По данным телеканала, на Уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей. При помощи Уханьского рынка Китай просто пытался отвлечь внимание от лаборатории.

Ранее газета Washington Post сообщила, что сотрудники посольства США еще в январе 2018 года предупреждали о недостаточной безопасности в лаборатории Уханьского института вирусологии и о том, что ученые проводят рискованные исследования коронавируса, передаваемого от летучих мышей.

Да...говорил же, что всплывёт много чего интересного.

Как вам такая версия?

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Автор
Олег Вишняков Олег Вишняков
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Джерело
Джерело: Facebook Олега Вишнякова
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Korn Val
Korn Val
что то сегодня с утра все на китайцев накинулись. указание пришло? даже евреи подключились. расеи пригорает?
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Andria Viktor
Andria Viktor
Ждём с,следующих мышей,более коварных,китайский брат думает,все впереди.
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Петров Сергей
Петров Сергей
Каструли, а где гневные комментарии: зрада! Нет, короновирус создан ахрессором! и т.д.
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