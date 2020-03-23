Коронавірус не перепона: Росія дозволила в'їзд жителям ОРДЛО і знову "наїхала" на Україну

Уряд Росії видав спеціальне розпорядження, дозволивши в'їзд у країну жителям тимчасово окупованих РФ районів Донецької та Луганської областей, незважаючи на карантин через коронавірус.

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Там заявили, що такий захід пояснюється нібито "економічною і транспортною блокадою з боку України" ОРДЛО. Про це пише ТАСС.

"Не застосовувати заборонну щодо громадян України та осіб без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України", – цитує видання розпорядження.

Росія дозволила в'їзд жителям ОРДЛО і "наїхала" на Україну

Зазначається, що документом вносяться зміни до розпорядження від 16 березня, за яким обмеження на в'їзд іноземців, і навіть для жителів Білорусі, в Росії були встановлені на період з 18 березня по 1 травня 2020 року.

До всього іншого в РФ доручили забезпечити санітарно-карантинний контроль на кордоні.

Варто додати, що водночас видання повідомляє, що в Росії тільки за останню добу був зафіксований 71 випадок зараження коронавірусом, а загальна кількість інфікованих зросла до 438.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський опозиційний політик Геннадій Гудков заявив, що лікарні в російських містах-мільйонниках переповнені хворими різними видами захворювань, особливо на ГРВІ та пневмонію, тестів на визначення коронавірусу немає.

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