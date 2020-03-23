Головна Новини
23 березня • оновлено в 12:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Коронавірус не перепона: Росія дозволила в'їзд жителям ОРДЛО і знову "наїхала" на Україну

4.1т
Читати матеріал російською

Уряд Росії видав спеціальне розпорядження, дозволивши в'їзд у країну жителям тимчасово окупованих РФ районів Донецької та Луганської областей, незважаючи на карантин через коронавірус.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Там заявили, що такий захід пояснюється нібито "економічною і транспортною блокадою з боку України" ОРДЛО. Про це пише ТАСС.

"Не застосовувати заборонну щодо громадян України та осіб без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України", – цитує видання розпорядження.

Росія дозволила в'їзд жителям ОРДЛО і "наїхала" на Україну

Росія дозволила в'їзд жителям ОРДЛО і "наїхала" на Україну

Зазначається, що документом вносяться зміни до розпорядження від 16 березня, за яким обмеження на в'їзд іноземців, і навіть для жителів Білорусі, в Росії були встановлені на період з 18 березня по 1 травня 2020 року.

До всього іншого в РФ доручили забезпечити санітарно-карантинний контроль на кордоні.

Варто додати, що водночас видання повідомляє, що в Росії тільки за останню добу був зафіксований 71 випадок зараження коронавірусом, а загальна кількість інфікованих зросла до 438.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський опозиційний політик Геннадій Гудков заявив, що лікарні в російських містах-мільйонниках переповнені хворими різними видами захворювань, особливо на ГРВІ та пневмонію, тестів на визначення коронавірусу немає.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Теги
ОРДЛО вірус кордон Новини Росії
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
9
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кастрюлеголовые сейчас заскулят)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Это почти Российские регионы!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Pollak John
Pollak John
Kobyakov Sergey, это немножко беременные ?)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Розслідування

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги