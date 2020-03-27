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27 березня • оновлено в 11:00
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Коронавірус може знищити "Л/ДНР": медикиня повідомила про катастрофу

1.8т
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Навіть невелика кількість заражених коронавірусом COVID-19 завдасть непоправного удару по "Л/ДНР".

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Про це "Фактам" анонімно розповіла медикиня, яка працює на окупованій частині Донецької області.

"Чи є у нас насправді хворі коронавірусом, мені невідомо – статистики чи ні, або ж її приховують. Випадки смертей від атипової пневмонії і свинячого грипу А (H1N1) спостерігаються. І їх приблизно на третину більше, ніж було в минулому році за аналогічний період. Що стосується готовності медустанов до прийому пацієнтів з COVID-19, то навіть локальний спалах – одночасний прийом 10 осіб з важкою формою захворювання, миттєво виснажить наявні запаси, і їх потрібно буде негайно поповнити", – повідомив вона.

ОРДЛО

ОРДЛО

Медик зазначила, що в "республіці" не вистачає 60% лікарів і медичного персоналу.

"Сподіваюся, нас врятує ... занепад промисловості та ... бідність основної маси населення. Ті, хто з'їздив до Європи і прибув з ознаками коронавірусу назад до Донецька, навряд чи користуються громадським транспортом. Значить, є надія, що вони не заразять велику кількость людей", – підкреслив вона.

Загрозу вірусу в "Л/ДНР" також підтвердив директор російського Інституту стратегічного планування і прогнозування Олександр Гусєв.

"У Донецьку і Луганську ситуація в будь-який момент може вийти з-під контролю. Пандемія розвивається в геометричній прогресії, тому одного зараженого буде досить для того, щоб завдати непоправного удару по самопроголошеним республікам", – вказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи "Л/ДНР" приховують від населення тимчасово окупованого Донбасу правду про епідеміологічну обстановку.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Війна на Донбасі Коронавірус
Місце
Україна
Тег
ОРДЛО
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Все кто там заболеет, едьте в Крым подлечитесь, вина попейте, в РПЦ зайдите
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