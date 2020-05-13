Матері пробили легеню, тіло дитини зникло: у пологовому будинку Енергодара розігралася жахлива трагедія

Страшна історія трапилася в Запорізькій області. У пологовому будинку Енергодара молода жінка не вижила після кесаревого розтину, а вбитий горем батько вже два місяці не може поховати крихітну дочку, тіло якої безслідно зникло. Водночас лікарі дають суперечливі свідчення.

Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Доньку хотіли назвати Емілією

Довгоочікувану доньку Святослав та Олена Наумічеви хотіли назвати Емілією. Шість років пара була в шлюбі, і нарешті відбулася головна подія – у них з'явиться дитина. Подружжя ретельно стежило за здоров'ям, з перших тижнів майбутня мама відвідувала лікаря. Єдине, жінці рекомендували кесарів розтин через проблеми із зором, а загалом жодних відхилень у неї не було.

Лихо спіткало 10 березня, коли Олена ввечері пішла на курси англійської. Там у неї раптом відійшли води, хоча вона була всього на восьмому місяці вагітності. Її терміново відвезли в акушерське відділення спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодара. Саме там і почалися біди сім'ї, що закінчилися жахливою трагедією.

Олена Наумічева Instagram Олени Наумічевої

"Після хірургічного втручання (кесаревого розтину) лікарів Курченка та Соколової – дитина мертвонароджена, а в дружини відмовили нирки. У важкому стані з пологового відділення її перевезли до відділення реанімації та підключили до апарату штучного дихання. Підключаючи до апарату, пробили легені, але лікарі цей факт приховали", – описує жахи Енергодарської медицини Святослав, чоловік Олени.

Як роблять статистику

Адвокатка Любов Цигиця стверджує, що до персоналу цієї медустанови дуже багато питань: "Під час операції Олені занесли інфекцію. У неї відмовили нирки. Коли її терміново у важкому стані вже перевезли в Запоріжжя в обласну лікарню, там виявили, що через сепсис у пацієнтки загнила матка, тож її довелося видаляти. Потім з'ясували, що пробито легеню. Постійно доводилося робити гемодіаліз, бо не працювали нирки, їх намагалися запустити, але безуспішно. Бідна жінка перенесла чотири операції, але однаково померла".

Про цю лікарню давно ходить лиха слава. "Річ у тім, що в Енергодарі заявляють, що за 16 років у них немає смертей породіль. Звісно, якщо жінок рятувати відвозять у Запоріжжя, де деякі із них і вмирають. Так у Енергодарі й буде хороша статистика", – пояснює Цигиця.

Вікна

Тіло забрав водій, і воно зникло

Однак після того як 23 квітня Олена померла, почалася детективна історія. У морзі не виявилося тіла доньки, яке батько хотів поховати разом із дружиною. Воно просто зникло.

За словами адвокатки, оскільки в Енергодарі немає патологоанатомічного відділення для розтину дитячих тіл, їх везуть у Запоріжжя. Так трапилося й цього разу.

"11 березня дівчинку відправили в Запоріжжя до 5-ї лікарні, де зробили розтин. А ось 12 або 13 березня (точно нам не сказали, оскільки це розголошення таємниці) представник медсанчастини забрав тіло й довідку про причини смерті. Однак ні довідка, ні саме тіло дитини в морг Енергодара не доїхали", – повідомляє правозахисниця.

Олена Наумічева Вікна

Зі своїх джерел вона встановила, що забирав тіло якийсь водій. "Мені розповіли, що спершу цей водій говорив, що коробку з тільцем просто забув у морзі. Потім почав казати, що не пам'ятає, куди його подів. Можете собі це уявити?! Нам у самому цьому морзі заявляють: "Ви що, знущаєтеся? Як це – забув тіло? Ми ж знаємо, скільки у нас тут перебуває тіл. Він точно його забрав", – стверджує адвокатка.

Однак у морг Енергодара тіло дитини так і не надійшло.

Куди поділася довідка

Ще цікавіша історія з довідкою про причини смерті: вона мала виїхати разом із водієм і дитиною з моргу, але також зникла.

За словами Цигиці, старша медсестра лікарні оформила в РАЦСі виписку про смерть дівчинки, але без довідки з моргу вона цього зробити не могла. Батькові Святославу виписку так на руки й не дали, він отримав лише корінець від довідки про причини смерті.

Валерій Курченко Вікна

"Курченко його запевнив, що всі документи на похорон дитини готові, а коли ви вирішите, як будете ховати, підете в морг і заберете тіло дівчинки. Та після смерті дружини Святослав приїхав у морг забрати тіло її і дочки, проте останньої там не виявилося. Там заявили, що дитина до них не надходила", – розповідає адвокатка.

Коли ця історія стала відома, Курченко заявив вбитому горем батькові, що оскільки той дочку довго не забирав, то дитину кремували, та потім від своїх слів відмовився. "У нас є аудіозапис, де Курченко каже, мовляв: "Святославе, ти що, не знаєш, якщо минуло два тижні й ти дитину не забрав, то її кремують?" А потім заявив, що такого не говорив. Але в морзі немає жодного запису про те, що тіло дитини в них було! Там нам кажуть: "Яке б маленьке тільце до нас не надійшло, ми що, ідіоти, щоб його не фіксувати? Нам нічого не надходило – ні тіло, ні довідка про причини смерті". І тепер потрібно запитувати в Курченка – звідки в його старшої акушерки пологового будинку з'явилася ця довідка, на підставі якої вона оформила документ?" – каже правозахисниця.

Могли здати на стовбурові клітини

У самій лікарні цю історію коментувати відмовляються. Директор лікарні Андрій Бредіхін на своїй сторінці заявив, що цей випадок розбере спеціальна комісія незалежних експертів, створена департаментом охорони здоров'я при Запорізькій ОДА. Щоправда, комісія почне роботу тільки після закінчення карантину.

У поліції відкрито два кримінальні провадження: за статтею щодо недбалого ставлення медиків до своїх обов'язків, яке призвело до смерті породіллі, і за статтею про наругу над тілом.

Втім, адвокатка сім'ї вважає, що вони ніколи не дізнаються, куди ж насправді поділи тіло маленької дівчинки. "Моя версія – дитину могли по шляху в Енергодар завезти в приватну клініку та здати на стовбурові клітини. Але є й інша малоймовірна версія, хоча теж має право на існування. Мені телефонувала дуже відома гінекологиня. Річ у тім, що тільце дівчинки показували бабусі, воно не мало ознак життя. А лікарка каже: звідки ви знаєте, що це тільце саме ваше? Як то кажуть, немає тіла, немає справи", – припускає Цигиця.

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