Головна Новини
28 жовтня • оновлено в 18:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Корисні ідіоти": ветеран АТО розкрив тактику Кремля у скандалі із Зеленським

2.8т Читати матеріал російською

Проти України йде масштабна інформаційна операція. За останні два тижні кількість російських фейків, які зачіпають українську владу, зросла до рівня 2014 року.

Про це заявив в ефірі ObozTV військовий і політичний аналітик, ветеран АТО Юрій Кочевенко. На його думку, реакція на інцидент з Володимиром Зеленським у Золотому, в тому числі скандальне відео народного депутата Софії Федини та волонтера Марусі Звіробій, теж може "зіграти на руку" Кремлю. Офіцер попередив, що Москва активно користується "концепцією корисних ідіотів".

Новини
"Сором за президента!" Сенцов жорстко висловився про скандал із Зеленським на Донбасі

"У нас свобода слова, кожен має право висловлюватися. Але, звичайно, в рамках певних обмежень. Зокрема, є стаття за заклики до повалення конституційного ладу збройним шляхом", – нагадав Кочевенко.

Офіцер звернув увагу, що зараз думки про "новий Майдан" активно поширюються в українському суспільстві.

"Варто не піддаватися подібним інформаційним маніпуляціям, провокаціям. Тому що все це робиться в інтересах Кремля. Вони скеровують ці інформаційні операції", – пояснив він.

Новини
"Весь світ почув!" Росія влізла в скандал Зеленського з "Азовом". Заява

"В інформаційних війнах існує "концепція корисних ідіотів". Вибачте, це офіційний термін. Коли закидаються суспільно-резонансні теми і активно підживлюються... Людей "грають в темну". У спецслужб є такий термін як "вербування під чужим прапором". Людина, фактично працюючи на ворога, навіть цього не усвідомлює", – розповів Кочевенко.

За його словами, росіяни активно користуються такою концепцією.

"Інформаційна війна триває... Вдумайтеся, за останні два тижні кількість фейків, які поширюються про президента, про прем'єр-міністра (України. – Ред.), на рівні 2014 року", – зауважив ветеран АТО.

Володимир Зеленський в Золотому

Володимир Зеленський в Золотому

facebook.com/zelenskiy95

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 26 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте Луганської області та вступив у перепалку з добровольцем, ветераном полку "Азов" Денисом Янтарем.

  • На питання з приводу акцій "Ні капітуляції" Зеленський попросив бійця "не переводити стрілки", а також заявив, що він "президент цієї країни", а "не лох". Повне відео розмови можна подивитися тут.

  • Скандал в Золотому викликав широкий резонанс в Україні. Багато користувачів соцмереж порахували, що глава держави повівся неправильно і грубо, але багато хто підтримав Зеленського. Вони заявили, що військові мають підкорятися головнокомандувачу ЗСУ.

  • Коментуючи скандал із Зеленським, народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтер Маруся Звіробій записали відео, в якому розкритикували поведінку президента, звинуватили його в здачі інтересів України і зауважили, що Зеленський "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV інформаційні атаки
Особи
Юрій Кочевенко Софія Федина Маруся Звіробій Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
війна пропаганда фейки
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
20
10
Смішно
5
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
коварный Путин подсунул Зеленскому, вместо украинских националистов, агентов Кремля! а лошок Зеленский не распознал подмену. ну так что с него, с клоуна взять?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Pollak John
Pollak John
продавать землю , разводить коррупцию ,ублажать Путю , отводить войска, торговать во всю с Рахой и т.д. - это тоже в интересах Кремля . Вот ты как раз и есть полезный не только идиот , но и предатель Украины .А не пошёл бы ты НА...?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Pollak John, Кочевенко делит украинцев на две категории - "полезных" и "бесполезных" идиотов. ты отказался быть в категории полезных....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
hunt andres
hunt andres
У вас все вытираны такие вумные?))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Блоги / думки

ads pixel