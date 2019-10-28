"Корисні ідіоти": ветеран АТО розкрив тактику Кремля у скандалі із Зеленським

Проти України йде масштабна інформаційна операція. За останні два тижні кількість російських фейків, які зачіпають українську владу, зросла до рівня 2014 року.

Про це заявив в ефірі ObozTV військовий і політичний аналітик, ветеран АТО Юрій Кочевенко. На його думку, реакція на інцидент з Володимиром Зеленським у Золотому, в тому числі скандальне відео народного депутата Софії Федини та волонтера Марусі Звіробій, теж може "зіграти на руку" Кремлю. Офіцер попередив, що Москва активно користується "концепцією корисних ідіотів".

"У нас свобода слова, кожен має право висловлюватися. Але, звичайно, в рамках певних обмежень. Зокрема, є стаття за заклики до повалення конституційного ладу збройним шляхом", – нагадав Кочевенко.

Офіцер звернув увагу, що зараз думки про "новий Майдан" активно поширюються в українському суспільстві.

"Варто не піддаватися подібним інформаційним маніпуляціям, провокаціям. Тому що все це робиться в інтересах Кремля. Вони скеровують ці інформаційні операції", – пояснив він.

"В інформаційних війнах існує "концепція корисних ідіотів". Вибачте, це офіційний термін. Коли закидаються суспільно-резонансні теми і активно підживлюються... Людей "грають в темну". У спецслужб є такий термін як "вербування під чужим прапором". Людина, фактично працюючи на ворога, навіть цього не усвідомлює", – розповів Кочевенко.

За його словами, росіяни активно користуються такою концепцією.

"Інформаційна війна триває... Вдумайтеся, за останні два тижні кількість фейків, які поширюються про президента, про прем'єр-міністра (України. – Ред.), на рівні 2014 року", – зауважив ветеран АТО.

Володимир Зеленський в Золотому facebook.com/zelenskiy95

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте Луганської області та вступив у перепалку з добровольцем, ветераном полку "Азов" Денисом Янтарем.

На питання з приводу акцій "Ні капітуляції" Зеленський попросив бійця "не переводити стрілки", а також заявив, що він "президент цієї країни", а "не лох". Повне відео розмови можна подивитися тут.

Скандал в Золотому викликав широкий резонанс в Україні. Багато користувачів соцмереж порахували, що глава держави повівся неправильно і грубо, але багато хто підтримав Зеленського. Вони заявили, що військові мають підкорятися головнокомандувачу ЗСУ.

Коментуючи скандал із Зеленським, народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтер Маруся Звіробій записали відео, в якому розкритикували поведінку президента, звинуватили його в здачі інтересів України і зауважили, що Зеленський "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

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