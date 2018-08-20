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Коридор на Одесу: як президент Молдови допомагав Кремлю окупувати частину України

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Президент Молдови Ігор Додон в 2014 році за завданням Москви займався облаштуванням фейкового державного утворення "Буджак", до складу якого повинні були увійти райони на півдні Молдови і частина Одеської області.

Про це розповів кишинівський політичний аналітик Оазу Нантой в ефірі Еспресо.TV, наголосивши, що відбувалося це практично одночасно з російським збройним вторгненням в Крим і Донбас.

"Додон в 2014 році відкрито був задіяний в так званому референдумі в гагаузькій автономії, на підставі якого мала бути проголошена республіка "Буджак", за участю частини території Одеської області, населеної гагаузами і болгарами. Тобто нинішній президент вів і продовжує вести себе як агент впливу Кремля, який бігає туди за вказівками. І це, на жаль, наша реальність", - заявив Нантой.

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Зараз же, за його даними, Кремль поставив перед Додоном нове завдання: федералізувати Молдову, забезпечивши "легітимне" входження в неї самопроголошеного Придністров'я, яке повністю знаходиться під контролем російських військових.

Реалізувати новий план Додон має намір після того, як на чергових парламентських виборах пропутінські сили отримають більшість.

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Буджак - історична область на півдні Бессарабії, яка займає південну частину межиріччя Дунаю і Дністра, на сході омивається Чорним морем. На півночі історична межа Буджака проходила по Верхньому Траяновому валу. На його території розташований Буджацький степ, включає в себе частину дельти Дунаю. Нині це південно-західна частина Одеської області України та південні райони Молдавії.

Нагадаємо, раніше Додон категорично виступив проти виведення російських військ з невизнаної Придністровської республіки, незважаючи на те, що 22 червня Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з Молдови.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Ігор Додон
Місце
Україна
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
фамилия соответствут подхалиму путлеровскому ГАНДОН,токо я не понимаю как молдаване терпят этого гандона.
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Kosina Valentina
Kosina Valentina
Ёршики для чистки сосудов можно заказать у меня спешите осталось всего несколько штук
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Калинкина Татьяна
Калинкина Татьяна
Добрый день y когo гипeртония - срочнo чиcтитe соcyды! Этo нaвсeгдa сбивaет дaвлeние до 120/80 за 1 курс http://gosportal.maminforum.com
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