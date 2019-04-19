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/Розслідування

Кордон під захистом! Бійці ОС потужно попередили ворога. Відеофакт

3.1тЧитати матеріал російською

Українські військово-морські сили відзвітували про готовність вести охорону акваторії Азовського моря.

Відео з бойовими екіпажами корабельно-катерного складу Маріупольського загону морської охорони зі складу Об'єднаних Сил опублікував прес-центр ООС в Facebook.

"Щоденна підготовка екіпажів кораблів і катерів Морської охорони - є запорукою якісного виконання поставлених завдань в справі охорони державного кордону, контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання правопорушенням на державному кордоні, забезпечення його недоторканності", – йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що перед виходом на службу проходить перевірка готовності екіпажів, що наближена до реальних умов: прокладання маршруту, контроль штатного озброєння, тренування сигнальної вахти, зосередження оглядової групи на знанні нормативно-правової бази і тактиці дій ймовірних порушників, обстеження підводної частини корпусу корабля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗСУ похвалилися гучного операцією на Донбасі.

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Місце
Україна
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Главное - заранее заготовить набор флагов, сигналов семафора и радиосообщений "Збройной агресii не маю" на всех языках - укроморяку Мокряку очень пригодилось! :-))) И папмерсов, памперсов побольше! :-)))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
До слез!!!! Не хватает еще МОЩНОГО отряда на резиновых лодках и боевых пловцов, танцующих боевой гопак на граблях!!!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Очевидцы рассказывают как проходило построение личного состава . Перед строем выходит Адмырал и громко приветствует мокрякив -- "Потрэбую допомогы"!!!!!!! ----"Агрэссии нэ проявляю"!!!! отвечают ему мокряки!!! После такого приветствия украинские журналисты и сделали вывод о том что мокряки готовы к "обороне"
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