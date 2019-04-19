Кордон під захистом! Бійці ОС потужно попередили ворога. Відеофакт

Українські військово-морські сили відзвітували про готовність вести охорону акваторії Азовського моря.

Відео з бойовими екіпажами корабельно-катерного складу Маріупольського загону морської охорони зі складу Об'єднаних Сил опублікував прес-центр ООС в Facebook.

"Щоденна підготовка екіпажів кораблів і катерів Морської охорони - є запорукою якісного виконання поставлених завдань в справі охорони державного кордону, контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання правопорушенням на державному кордоні, забезпечення його недоторканності", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що перед виходом на службу проходить перевірка готовності екіпажів, що наближена до реальних умов: прокладання маршруту, контроль штатного озброєння, тренування сигнальної вахти, зосередження оглядової групи на знанні нормативно-правової бази і тактиці дій ймовірних порушників, обстеження підводної частини корпусу корабля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗСУ похвалилися гучного операцією на Донбасі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram