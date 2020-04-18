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18 квітня • оновлено в 18:42
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Заарештований генерал СБУ Шайтанов керував моїм затриманням – Корбан

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Генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов, підозрюваний у співпраці з ФСБ РФ, брав безпосередню участь у затриманні політика і бізнесмена Геннадія Корбана в жовтні 2015 року.

"Шайтанов, його "шайтан-банд" якраз і були тією виконавчої силою, яка і організувала в Дніпрі в 2015 році все це шоу з вертольотами, з морськими котиками, кулеметами", – розповів Корбан під час Facebook-трансляції на OBOZREVATEL (проскролльте до кінця новини, щоб подивитися відео).

"Вони безпосередньо взяли участь у моєму затриманні, в розробці всієї цієї операції", – підкреслив він.

Валерій Шайтанов, Геннадій Корбан, колаж

Валерій Шайтанов, Геннадій Корбан, колаж

У цьому контексті бізнесмен зауважив, що не чинив ніякого опору, і подібні заходи не були виправдані. "Я ні від кого не ховався і ні від кого не переховувався. Може, вони думали, що у мене снайпери на дахах сидять? Але ми живемо в 21 столітті, це неможливо, це просто маячня", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, СБУ затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів завербованого Росією генерал-майора відомства Валерія Шайтанова, який за завданням російських спецслужб планував вбивство добровольця Адама Осмаєва.

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Особи
Геннадій Корбан Валерій Шайтанов
Місце
Україна
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