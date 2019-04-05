Кораблі НАТО в Чорному морі: військовий експерт розповів, чого боїться Росія

Кораблі НАТО, які 1 квітня пришвартувалися до причалу Одеського морського вокзалу, мають дуже сильну політичну складову. Росія після цього не піде на провокації у Чорноморському регіоні, щоб не привертати до себе увагу.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив військовий експерт Олег Жданов. Він додав, що цим кроком НАТО вже не лише розгортає свою присутність у Чорному морі, а й гарантовано заявляє, що альянс буде пильнувати і повітряний простір.

"Для Росії це не дуже добре, тому що НАТО будуть спостерігати за тим, що діється у Криму. Тому я не думаю, що Кремль піде на якісь провокаційні дії, щоб підсилити до себе увагу. Та й там нема чим атакувати, – російські кораблі берегової охорони – це не такі судна, які можуть здійснювати далекі походи", – сказав він.

Але кораблі НАТО будуть чергувати лише в акваторії Чорного моря і здійснювати повітряне спостереження, уточнив експерт.

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"Керченська протока й Азовське море – це вже внутрішня справа України й Росії, поки не денонсована угода, тому ніхто туди не полізе. Що стосується Чорного моря, то ми можемо розраховувати на те, що якщо російські кораблі будуть загрожувати судноплавству згідно з норм міжнародного права, то кораблі НАТО можуть навіть вдатися до конвоювання суден, які виконують звичайні рейси", – пояснив Жданов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 1 квітня, в Чорне море зайшли фрегат FHH333 "Торонто" королівських ВМС Канади і фрегат ВМС Іспанії F81 "Санта Марія". Як зазначили у прес-службі ЗСУ, дані кораблі несуть патрулювання в Середземному морі у складі військово-морської групи НАТО "SNMG2", а до Південної Пальміри вони прибули з дружнім візитом і перебуватимуть тут три доби.

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