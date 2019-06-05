ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Корабель Росії зайшов у територіальні води України: у ВМС відреагували

1.5тЧитати матеріал російською

У середу, 5 червня, в територіальні води України в Чорному морі зайшов суховантаж MELITA під прапором Російської Федерації.

Це сталося через шторм, повідомляє на сторінці у Facebook прес-служба Військово-морських сил ЗС України. Військовослужбовці ВМС направили корабель безпечним маршрутом до пункту призначення, не проводячи жодних силових дій.

Відзначається, що українські прикордонники морської охорони виявили судно (маршрут порт Астрахань – порт Констанца), яке вимушено відхилилося від рекомендованого шляху.

Новини
Відкрити шлях для кораблів НАТО: в Україні придумали план для Азова

Російський корабель

Російський корабель

facebook.com/navy.mil.gov.ua

Воно заглибилося в територіальні води України на відстань до 5 миль на траверзі Тендрівської коси (тимчасово окупована територія АР Крим). Прикордонники допитали команду сухогрузу відповідно до протоколу.

Маршрут корабля

Маршрут корабля

facebook.com/navy.mil.gov.ua

"З огляду на обставини і відповідно до положень Міжнародної конвенції про територіальне море, Конвенції ООН із морського права судно MELITA було без затримок направлене безпечним маршрутом у пункт призначення без будь-яких дій, спрямованих на силове захоплення, огляд або арешт екіпажу, на відміну від керівництва Російської Федерації, яка грубо порушила цілий ряд міжнародних нормативних документів при силовому захопленні 25 листопада 2018 року катерів і суден Військово-Морських Сил Збройних Сил України в нейтральних водах біля Керченської протоки", – підкреслили в прес-службі військових.

У повідомленні додали, що "Україна – цивілізована європейська країна з верховенством права, на відміну від Російської Федерації".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфліктЗагострення в Азовському морі
Місце
Україна
Теги
Чорне мореВійськово-морські сили України
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Федоров Федор
Федоров Федор
Ну хоть одно радует.Перестали пиратствовать,как при флибустьере Петро.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Федоров Федор
Федоров Федор
Шапиро Женька, брат Каин,который Норд спиратил изначально?Так он же украинец.Или нет?Шапито,не надоело тебе быть грустным клованом?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Федоров Федор:"Ну хоть одно радует.Перестали пиратствовать,как при флибустьере Петро." Молодцы украинцы, не стали брать пример с брата Каина.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
надувные лодки не могут задержать железное судно без угрозы получить в репу от матросов ))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Smekalov Sergey:"надувные лодки не могут задержать железное судно без угрозы получить в репу от матросов". Замечательный пост. А можно Вас считать типичным россиянином? Или Вы исключение?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки