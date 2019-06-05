Корабель Росії зайшов у територіальні води України: у ВМС відреагували

У середу, 5 червня, в територіальні води України в Чорному морі зайшов суховантаж MELITA під прапором Російської Федерації.

Це сталося через шторм, повідомляє на сторінці у Facebook прес-служба Військово-морських сил ЗС України. Військовослужбовці ВМС направили корабель безпечним маршрутом до пункту призначення, не проводячи жодних силових дій.

Відзначається, що українські прикордонники морської охорони виявили судно (маршрут порт Астрахань – порт Констанца), яке вимушено відхилилося від рекомендованого шляху.

Російський корабель facebook.com/navy.mil.gov.ua

Воно заглибилося в територіальні води України на відстань до 5 миль на траверзі Тендрівської коси (тимчасово окупована територія АР Крим). Прикордонники допитали команду сухогрузу відповідно до протоколу.

Маршрут корабля facebook.com/navy.mil.gov.ua

"З огляду на обставини і відповідно до положень Міжнародної конвенції про територіальне море, Конвенції ООН із морського права судно MELITA було без затримок направлене безпечним маршрутом у пункт призначення без будь-яких дій, спрямованих на силове захоплення, огляд або арешт екіпажу, на відміну від керівництва Російської Федерації, яка грубо порушила цілий ряд міжнародних нормативних документів при силовому захопленні 25 листопада 2018 року катерів і суден Військово-Морських Сил Збройних Сил України в нейтральних водах біля Керченської протоки", – підкреслили в прес-службі військових.

У повідомленні додали, що "Україна – цивілізована європейська країна з верховенством права, на відміну від Російської Федерації".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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