Корабель Путіна ледь не зіштовхнувся з есмінцем США: схема інциденту

У водах Аравійського моря трапився небезпечний інцидент – ледь не зіштовхнулися есмінець Військово-морського флоту США Farragut (DDG 99) і корабель ВМФ Росії "Іван Хурс".

Як повідомляється на сторінці Центрального командування ВМС США у Twitter, російське судно "агресивно наблизилося" до американського (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Farragut дав п'ять коротких гудків, міжнародний морський сигнал про небезпеку зіткнення, і попросив російський корабель змінити курс відповідно до міжнародних правил руху. Російський корабель спочатку відмовився, але в кінцевому підсумку змінив курс, і два кораблі розійшлися", – йдеться в повідомленні.

Корабель РФ ледь не зіштовхнувся з есмінцем США Скріншот відео

Разом з тим Центральне командування ВМС США відзначило, що, незважаючи на те, що російський корабель вжив заходів для збільшення дистанції, початкова затримка дотримання міжнародних правил при агресивному наближенні збільшила ризик зіткнення.

У свою чергу Telegram-канал "Мілітарист" опублікував схему небезпечного морського інциденту, проте помилково назвав американське судно атомним авіаносцем "Гаррі Трумен".

Схема інциденту в Аравійському морі Telegram-канал "Мілітарист"

На НП в Аравійському морі відреагував і головний редактор Black Sea News Андрій Клименко. На своїй сторінці у Facebook він попередив, що слід готуватися до загострення в Чорному і Азовському морях.

"Чорноморський флот РФ починає нахабніти дедалі більше. Інцидент, про який йде мова, створив новий розвідувальний корабель ЧФ РФ "Іван Хурс" (імітував навал на корму ракетного есмінця USS Farragut (DDG-99), Arleigh Burke class). Треба готуватися до розвитку подій на Чорному та Азовському морі", – вважає експерт.

Farragut sounded five short blasts, the international maritime signal for danger of a collision, and requested the Russian ship alter course in accordance with international rules of the road. pic.twitter.com/OGCeAGKOy3 - US 5th Fleet (@ US5thFleet) January 10, 2020

The Russian ship initially refused but ultimately altered course and the two ships opened distance from one another. - US 5th Fleet (@ US5thFleet) January 10, 2020

While the Russian ship took action, the initial delay in complying with international rules while it was making an aggressive approach increased the risk of collision.



The US Navy continues to remain vigilant and is trained to act in a professional manner. - US 5th Fleet (@ US5thFleet) January 10, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині грудня американський бойовий корабель "Росс" увійшов в південно-західну частину акваторії Чорного моря. У РФ почали бити на сполох і заявили, що есмінець супроводжує корабель Чорноморського флоту "Вишній Волочек". Крім того, пропагандисти Кремля помітили, що це був вже восьмий візит американських ВМС у чорноморську акваторію в 2019 році.

