Корабель ФСБ Росії наблизився до берега Маріуполя: деталі "провокації"

До українського узбережжя навпроти Маріуполя на відстань приблизно 10 морських миль від берега (близько 18,5 км) підійшов катер ФСБ Росії "Мангуст".

Цю інформацію "Фактам" підтвердили в Держприкордонслужбі. За даними колишнього постійного представника президента України в АР Крим Бориса Бабіна, підозрілі дії виявив український корабель Морської охорони.

Українські військові приписали російському катеру відійти, проте екіпаж корабля РФ відповів, що це "внутрішнє море двох держав" і такі дії "не заборонені".

Більше того, росіянин сам "наказав" українським прикордонникам не наближатися до нього ближче, ніж на 20 кабельтов, що, як стверджує Бабин, і зробили військові.

"Українські сили, які відстежують ситуацію на морській ділянці Азовського моря, постійно відстежують рух суден по морю, в тому числі маневри російських кораблів. Інформація про підхід до берегів України, яка поширюється по соцмережах, то вона відповідає дійсності", – повідомив помічник глави ДПС Андрій Демченко.

Він додав, що корабель РФ знаходився в зоні розподілу напрямків руху суден.

"Наш екіпаж зв'язався з катером окупантів і повідомив, що він знаходиться в цій зоні й це загрожує навігаційній безпеці. "Мангусту" було рекомендовано змінити маршрут. Через деякий час корабель ФСБ звідти пішов", – розповів представник Державної прикордонної служби України.

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