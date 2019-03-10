Копають лопатами, як картоплю: в Криму розграбували унікальний палац

В анексованому Криму забили на сполох через розграбування Ханського палацу в Бахчисараї, яке проводиться під прикриттям "реставрації" комплексу.

Про те, що пам'ятці загрожує знищення, розповів активіст Едем Дудаков, передають "Крым.Реалии". Своєю реакцією він поділився в зв'язку зі страшними кадрами, які з'явилися в соціальних мережах.

Він підтвердив, що на території палацу ведуться розкопки – на кладовищі ханів, зі східного боку Ханської мечеті і біля конюшенного корпусу. "На відео добре видно, що копач орудує лопатою так, як ніби на городі картоплю копає", – розповів Дудаков.

Ханський палац Крим.Реаліі

За словами активіста, некомпетентні копачі своїми лопатами можуть пошкодити артефакти або просто їх не помітити і відправити разом із грунтом у відвал, який потім вивезуть на звалище.

Вказали також на іншу проблему – в Ханському палаці не ведеться облік виявлених цінностей.

"Всі знайдені в результаті розкопок предмети повинні фіксуватися на відео, а в ситуації з розкопками на території кладовища, вони повинні проводиться в присутності імама, після того, як дозвіл дасть муфтіят", – пояснив активіст.

Як зазначила колишній керівник історико-культурного заповідника Ельміра Аблялімова, єдиний вихід – піти в суд.

"Подача позову від фізичної особи буде відхилена за обставинами відсутності порушення прав даної фізичної особи. Ці матеріали повинні бути передані і долучені до матеріалів великого позову України до Росії, а також передані моніторам ЮНЕСКО", – пояснила вона.

Відзначимо, Україна з метою врятувати Бахчисарайський палац в окупованому Криму вирішує питання про внесення його до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і одночасно в список об'єктів під загрозою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму попередили, що ремонтні роботи в Ханському палаці у Бахчисараї можуть знищити істооричну та культурну автентичність об'єкта.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!