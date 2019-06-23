"Ціна трьох життів – 191 тис. грн": суд ухвалив обурливе рішення по смертельному ДТП п'яного копа

Співробітника поліції, який підозрюється у провокуванні ДТП з трьома загиблими в Херсонській області, відпустили під заставу в 191 тисячу гривень.

Про це розповіли в Державному бюро розслідувань в коментарі "Громадському", де уточнили, що прокуратура і адвокат потерпілих подали апеляцію.

Прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова розповіла, що 20 червня слідчими було направлено клопотання про утримання під вартою без права застави для підозрюваного. Така ж позиція відстоювалася і стороною обвинувачення в суді.

Кадр з місця ДТП

"Не дивлячись на це, слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду виніс рішення про обрання запобіжного заходу з правом внесення застави в сумі 191 тисяча гривень", – уточнила вона.

Загиблі в ДТП

Українці в мережі вже почали писати пости обурення.

"Сто дев'яносто дві тисячі гривень. Сім триста доларів. Вартість життя цих трьох людей на фото. Людей, яких вбив п'яний мусор за кермом. У тому числі десятирічної дитини. Женя Калінін. Син колишнього керівника Херсонської поліції. Старший опер в Херсоні. Саме таку заставу призначив слідчий суддя в якості альтернативи триманню під вартою. Сто дев'яносто дві тисячі гривень внесли відразу. Мусор Женя Калінін на свободі", - написав волонтер Роман Синицин.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

18 червня на трасі зіткнулися автомобілі ВАЗ і BMW, в результаті загинула сім'я з дитиною. Одним авто керував співробітник поліції.

Пізніше стало відомо, що в аварії загинули: Дмитро Журавльов, Людмила Богданевіч та їхня дочка Софійка.

За кермом BMW, який попередньо і спровокував аварію, виїхавши на зустрічну смугу, знаходився оперуповноважений ГУНП в Автономній республіці Крим та м.Севастополі.

За даними блогера і волонтера Романа Синіцина, за кермом BMW був Євген Калінін – син екс-керівника поліції Херсонщини Олександра Калініна.

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