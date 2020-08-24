Координатор 'вагнерівської спецоперації': це виглядає як банальна зрада. Відео

Бойовиків ПВК "Вагнера", яких спіймали в Білорусі і згодом повернули в РФ, повинні були затримати в Україні. Однак спецоперація української сторони в результаті була зірвана.

Про це розповів один із координаторів спецоперації в інтерв'ю журналістці-розслідувачці Любові Величко, передає Mind.ua (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Видання зазначає, що українські спецслужби 24 липня планували схопити в аеропорту "Бориспіль" 33 осіб, серед яких є причетні до краху малазійського боїнгу MH17 та інших злочинів на території України. За кілька місяців до цього українська сторона завербувала їх. Найманці, які раніше воювали на стороні РФ на Донбасі, на цей раз були переконані, що летять до Венесуели за вигідним контрактом. Однак, як розповів координатор, в останній момент сперцоперація провалилася.

"Всі натурально готуються до того, коли сідає літак. Які будуть дії – щохвилини – після того, як сяде літак. І коли 29-го числа все розуміють, що біда... Ну, тобто, всі розуміють, що "ж*па", але все ще якось себе втішають: "Та ні, зараз їх відпустять". Ну, нема за що їх затримувати [білоруським спецслужбам]. Ну просто нема за що!

Це круть з усіх боків – це козир перед РФ, це повага від колег з США, Ізраїлю. І просто повагу людська. Що маємо натомість? Обвинувачення не просто в провокації (як нас звинуватила Росія), а всередині країни говорять "не було нічого", – сказав він.

Координатор зазначив, що матеріали даної спецоперації надійшли з Головного управління розвідки приблизно влітку минулого року. Він підкреслив, що такий спецоперації "немає аналогів за всю історію України". Він також не зміг відповісти на питання, чому СБУ офіційно заперечує факт існування цієї спецоперації.

"Важко відповісти, але команда знищувати матеріали надійшла. І вона буде здійснена найближчим часом. А виглядає це просто як банальна зрада", – заявив він, додавши, що керівництво країни також нібито не зрозуміло всю серйозність спецоперації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Верховній Раді України вирішили створити тимчасову слідчу комісію у справі скандалу із затриманими в Білорусі "вагнерівцями" і можливої "держзради" глави Офісу президента Андрія Єрмака.

18 серпня в мережі з'явився аудіозапис нібито "вербування" СБУ найманця ПВК Вагнера Дениса Харитонова, який може стати свідченням зірваної спецоперації.

У СБУ назвали всі новини з цієї теми фейком. У Службі зовнішньої розвідки України зазначили, що спеціальна інформаційна операція під назвою "група Вагнера в Білорусі" має російське походження.

Ексначальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що фейкові дані поширюються, щоб завдати шкоди спецслужбам України.

23 серпня журналіст Юрій Бутусов заявив, що в зірваної операції України з упіймання "вагнеровцев" в Білорусі нібито брали участь спецслужби США. Раніше він повідомив, що операція нібито була зірвана витоком з боку глави Офісу президента Андрія Єрмака.

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