Контррозвідник Герман: Луценко відповів підозрюваному в організації замаху на Бабченка

Генеральний прокурор України Юрій Луценко спростував слова підозрюваного в організації "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа про його співпрацю з українською контррозвідкою.

"Не був він ніяким співробітником, це очевидно. Звичайно, ми це перевірили ще до того, як відбулося вчорашнє судове засідання", - повідомив в ефірі "Радіо НВ", передає "112".

Нагадаємо, на засідання Шевченківського районного суду Києва Герман заявив, що насправді не готував замах на Бабченка, а брав участь у спецоперації Служби зовнішньої розвідки України щодо виявлення каналів фінансування російських диверсантів.

Увечері, 31 травня його заарештували на два місяці без права внесення застави. 1 травня стало відомо, що співробітники СБУ провели у Германа обшуки і вилучили телефон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луценко розповів про "чорний список" із 47 жертв, яких планували усунути в Україні.