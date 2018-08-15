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Контроль над Чорним морем: окупанти серйозно посилюють авіацію у Криму

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Міноборони РФ має намір завершити до кінця 2018 року модернізацію військового аеродрому Бельбек в окупованому Криму, що дозволить приймати і розміщувати на постійній основі стратегічні бомбардувальники будь-якого типу, що перебувають на озброєнні ВКС - Ту-95, Ту-160 і Ту-22М.

Експерти вважають, що це серйозно розширить можливості російських військових в районі Чорного моря, пишуть "Известия".

За даними видання, наразі завершується будівництво другої злітно-посадкової смуги. За схожим проектом була модернізована авіабаза Хмеймім у Сирії.

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За словами військового експерта Антона Лаврова, це серйозно розширить можливості ВКС РФ у регіоні.

"У першу чергу може йтися про розміщення Ту-22М. Цей дальній бомбардувальник здатний нести протикорабельні ракети. Авіаугруповання Ту-22М дозволить надійніше контролювати акваторію Чорного моря та його прибережні райони", - пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт навів докази того, що Росія перетворює Крим на військову базу.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Місце
Україна
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