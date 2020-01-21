Контракт у ФСБ та паспорт РФ: СБУ викрила кримчанку-зрадницю

Мешканка окупованого Криму з громадянством РФ, що співпрацювала з російськими спецслужбами, намагалася влаштуватися на роботу в Міноборони України.

Як повідомляє пресслужба СБУ, зрадниця претендувала на одну з керівних посад у підрозділі департаменту держзакупівель міністерства.

"Після подій 2014 року українка, яка до того проживала за кордоном, повернулася до Криму. Незабаром вона переїхала до Києва. Однак осісти на материковій частині України не поспішала – вона не мала ні постійного місця заробітку, ні джерела доходів. В цей час кримчанка часто їздила в Росію і на півострів, де зафіксовані її контакти з представниками спецслужб країни-агресора", – йдеться у повідомленні.

Після контактів зі спецслужбами РФ кримчанка намагалася зайняти посаду в Міноборони, яка передбачає доступ до секретної інформації в оборонній сфері та пряму комунікацію з високопосадовцями країн-членів НАТО.

В СБУ зазначили, що претендентка навіть встигла пройти кілька відбіркових етапів для остаточного зарахування на посаду. Але після перевірки спецслужбами з'ясувалося її російське громадянство та зв'язки з ФСБ Росії.

Працівники СБУ провели з нею бесіду і попередили про кримінальну відповідальність за державну зраду, яка карається до 15 років ув'язнення.

Зрадниця України СБУ

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