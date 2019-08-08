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Контрабанда 400 кг кокаїну: суд виніс скандальне рішення і розлютив США

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Трьом із дев'яти підозрюваних у контрабанді в Європу 400 кг кокаїну змінили запобіжний захід на домашній арешт.

Про це повідомив на зустрічі з представниками Адміністрації з боротьби з незаконним обігом наркотиків (DEA) Міністерства юстиції США, перший заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін, повідомляє прес-служба органу.

Так, відзначається, що членам міжнародного синдикату призначили заставу в розмірі від 3 до 100 млн грн. Однак незабаром трьом із них суму знизили до 500-570 тис. грн, які вони внесли і були звільнені під домашній арешт у нічний час доби без необхідності носити електронний браслет.

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В'ячеслав Аброськін

В'ячеслав Аброськін

Прес-служба Нацполіціі

Представники DEA в свою чергу висловили стурбованість тим фактом, що підозрювані можуть опинитися на волі.

Керівник Офісу DEA в Варшаві Джейсон Шумахер високо оцінив співпрацю з українськими правоохоронцями, завдяки якій вдалося провести масштабну спецоперацію із затримання наркоторговців, і висловив надію, що всі вони опиняться у в'язниці.

Джейсон Шумахер

Джейсон Шумахер

Прес-служба Нацполіціі

"Це небезпечні люди. Ми будемо далі працювати, щоб вони все ж понесли кримінальну відповідальність", – підкреслив Аброськін.

Контрабанда 400 кг кокаїну: суд виніс скандальне рішення і розлютив США

Прес-служба Нацполіціі

Контрабанда 400 кг кокаїну: суд виніс скандальне рішення і розлютив США

Прес-служба Нацполіціі

Контрабанда 400 кг кокаїну: суд виніс скандальне рішення і розлютив США

Прес-служба Нацполіціі

Контрабанда 400 кг кокаїну: суд виніс скандальне рішення і розлютив США

Прес-служба Нацполіціі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні в Київській області поліція за добу вилучила 600 кілограмів героїну. Загальна вартість наркотиків склала $50 мільйонів.

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Тема
наркотрафік
Місце
Україна
Тег
наркотики
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