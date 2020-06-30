Конкурент 'Буковелю' віджав землю в Славському й задумав грандіозний курорт. Подробиці скандалу

У Славському розгорається скандал через будівництво нового гірськолижного курорту компанією "Галнафтогаз". Місцеві звинувачують депутатів і голову об'єднаної територіальної громади в тому, що незаконно відібрали їхні землі. Серед постраждалих – дві сотні жителів села Верхня Рожанка. Люди готові йти на все, щоб повернути ділянки.

Що відбувається на місці майбутнього курорту – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Однаково земля не ваша"

Місцева влада "віджала" в громадян земельні ділянки й передала бізнесменам, пов'язаним із "Галнафтогазом", куди входить мережа заправок ОККО. Саме ця компанія хоче облаштувати в Славському другий "Буковель". Тут мають з'явитися канатні дороги, підйомники для лижників, 65 км трас, велодоріжки, навіть аквапарк, льодовий стадіон і байк-парк.

Щоправда, побудувати все це хочуть на землях без відома власників. Обурені жителі на знак протесту перекривали трасу Київ – Чоп, а також "брали в заручники" місцевого голову ОТГ Володимира Бегу.

"Люди випадково дізнавалися про те, що їхні ділянки вже їм не належать. Заходиш на кадастрову карту України, а тут твоя земля вже в іншого власника. Питаєш у сільраді, у чому річ, а там відповідають, мовляв, технічна помилка, вам усе повернуть. Починаєш вимагати документи, а там уже погрожують", – розповідає OBOZREVATEL місцева жителька Богдана Шкелебей.

За її словами, всього постраждали майже 200 осіб, здебільшого мешканці Верхньої Рожанки, яка входить у Славську ОТГ. Саме звідси, з гори Високий Верх, "Галнафтогаз" збирається почати масштабне будівництво майбутнього курорту.

Гора Високий Верх (google.com/maps)

"Землю свого часу в людей відібрали й передали в колгосп. Після розпаду Союзу її формально не розпаювали, проте кожна сім'я знає, де були їхні ділянки. Люди прийшли туди, працювали, будували щось і платили податок. Тобто вони перші претенденти на неї, але нам завжди встромляли палиці в колеса, щоб не дати приватизувати", – розповідає Богдана.

Вона також постраждала від майбутнього курорту. "У мене є земля у Верхній Рожанці, в горах. Там будинок моїх батьків, все моє дитинство минуло в тій місцевості. Татові 90 років, ще живий. Ми платимо за користування ділянкою. Два роки як я подала заяву на приватизацію землі, а її вже кудись загубили. Багато років, починаючи з 2000-го, місцева влада не дає можливості приватизувати землю", – говорить Шкелебей.

Верхня Рожанка, Славське (google.com/maps)

"Вони спершу за безцінь викуповували невелику ділянку. Господаря переконували, що однаково це не його земля, оскільки не приватизована. Мовляв, скажіть спасибі, що ще щось платимо. Змушували написати відмову. Люди відразу всі гроші отримати не можуть, їм видають частинами. Після того, як ділянка опинялася в їхніх руках, вони приєднували до неї інші навколо й теж привласнювали", – уточнює Богдана.

Своїм відмовили, чужим віддали

Від цих схем постраждав і власник відомого в тих краях готелю "Захар Беркут" Орест Шейко. "Ми працюємо вже років 15 і весь час намагаємося відвести землю в оренду під канатну дорогу й підйомник. Колишня місцева влада завжди знаходила відмовки. І вже за нової влади з 2017 року ми підготували документи, отримали дозвіл на розроблення детального плану, провели громадські слухання. Все це передали на затвердження. В результаті нам відмовили, не пояснивши причин", – зазначає він.

Однак через деякий час всі ці землі, за словами Шейка, отримали так звані селяни, а насправді працівники "Галнафтогазу".

"Є схема, коли кожен українець може попросити безкоштовно 2 га землі під особисте сільське господарство. Зверталися місцеві жителі, колишні бійці АТО – усім відмовили. А от немісцевим, які не мають жодного стосунку до цього регіону, зате пов'язані з інвестором "Галнафтогазом", дали по 2 га. Хоча згідно з генеральним планом ця земля в селі Волосянка рекреаційного призначення, а не сільськогосподарського. Зробили це таємно, ніде рішення сесії не було оприлюднено. І незабаром нові господарі за копійки продали ділянки структурі "Галнафтогазу", – пояснює Шейко.

Ображені місцеві жителі перекрили трасу Київ – Львів. "Цинічний Львів"

Він стверджує, що в такий спосіб інвестор забрав 40 га землі з одного боку гори, де розташовано село Волосянка, і 700 га з другого, у селі Верхня Рожанка. Саме звідси планується грандіозний проєкт.

У сільраді вважають, що це підступи конкурентів

Сам голова ОТГ Славське Володимир Бега все заперечує. "Ніхто ні в кого нічого не забирав. Відбувається виділення земель комунальної власності відповідно до чинного законодавства. Шум здіймають ті, хто проти розвитку курорту. А також тут замішані інтереси деяких структур, які конкурують із "Галнафтогазом". Ще додайте сюди майбутні вибори до місцевих рад", – заявив він OBOZREVATEL.

Володимир Бега. Facebook Володимира Беги

Бега запевняє, що в разі незаконних дій вже були б проблеми з правоохоронцями. "Ніхто з нас не хоче конфліктів. 90% жителів – за курорт. Є десяток, які проти, просто тому що Баба-Яга проти. Але чому всі інші повинні через них страждати?" – обурюється він.

Його підтримує депутат Богдан Мичко. "Ми землю не відбираємо, а передаємо в приватну власність. Якщо наші рішення є незаконними, то для цього є суд і правоохоронні органи. Чомусь люди в суд не йдуть, а перекривають траси", – говорить він OBOZREVATEL.

Ще один місцевий депутат Микола Гребович зазначає, що їм показували попередній проєкт майбутнього курорту без прив'язки до місцевості. "Ми хочемо, щоб у нас тут з'явився сучасний курорт, це і робочі місця, і розвиток бізнесу. Компанія ОККО будуватиме витяги й траси, спершу в селі Рожанка, це гора Високий Верх (вона ж Захар Беркут). Нам розповідали, що облаштують перший підйомник-гандолу, люди зможуть підніматися в кабінках на гору. Потім продовжать у районі Славського, на горах Тростян і Політехнік. Обіцяють вкласти 300-500 мільйонів доларів", – сказав він.

Славське (slavskoe-hotel.org.ua)

Споріднені зв'язки

Жителі запевняють, що самі цього інвестора в очі не бачили, ніколи з ним не спілкувалися.

Власник "Галнафтогазу" Віталій Антонов родом зі Стрия. За словами місцевих, схему, як у Славському, він хотів провернути там. На виборах його структура лобіювала голову сільради й обіцяла, що якщо місцеві жителі проголосують, то фірма зареєструється й платитиме податки в бюджет Стрия.

"Так, таке було, але жителі Стрия сказали йому забиратися геть і відмовилися від його податків. Зате в Славському все вдалося", – говорить Шейко.

Бегу вважають ставлеником "Галнафтогазу" зовсім не випадково. На виборах його активно підтримувала ця фірма. Після того, як тодішній голова Львівської області Олег Синютка приїхав у Славське й відкрито закликав голосувати за Бегу, обіцяючи інвестора, вибухнув скандал. Про це виданню ZAXID.NET тоді заявив кандидат у депутати Михайло Лучинець.

А спостерігачами на виборчих дільницях від Беги було зареєстровано 18 представників охоронної фірми "Ефорт", яка входить до структури "Галнафтогазу" (дані про неї є на сайті цієї компанії).

Після виборів "Галнафтогаз" справді зареєстрував на території громади свою структуру "ОККО ритейл", яка платить податки в бюджет села.

Зі слів Шейка, тепер у сільраді замість трьох співробітників працює 59 осіб. "І більшість із них – це представники "Галнафтогазу". Отже, компанія платить податок до бюджету, а ці гроші йдуть на зарплату її людям. Всі ці працівники якраз і займаються земельними питаннями. Це архітектори, земельники, юристи", – пояснює він.

Сам Бега свого знайомства з Антоновим не приховує. В одному з інтерв'ю 112-му він розповідав, що знайомий з ним із часів, коли компанія щойно відкрила офіс у Львові. Також жителям Верхньої Рожанки він присягався, що проти волі нічого не заберуть, у людей чесно викуплять ділянки за їхньої добровільної згоди.

Можна сказати, що "Галнафтогаз" контролює місцеву владу. Наприклад, наприкінці 2018 року першим заступником Беги став Олег Валерійович Даниляк, який раніше працював у "Галнафтогазі". З огляду на його декларацію, ще 2018 року він отримав у цій структурі зарплату більш ніж 1,5 млн грн. Також володіє цінними паперами цієї компанії.

Конкурент "Буковелю" віджав землю в Славському й задумав грандіозний курорт. Подробиці скандалу Скриншот декларації

Конкурент "Буковелю" віджав землю в Славському й задумав грандіозний курорт. Подробиці скандалу Скриншот декларації

Можливо, Даниляк має родинні зв'язки з керівництвом компанії. Принаймні членом наглядової ради "Галнафтогазу" є людина з таким же прізвищем та по батькові – Василь Валерійович Даниляк.

Конкурент "Буковелю" віджав землю в Славському й задумав грандіозний курорт. Подробиці скандалу Скриншот

OBOZREVATEL попросив "Галнафтогаз" прояснити ситуацію та відповісти на питання: за якою ціною вони викуповували землю в місцевих жителів, чи справді деякі ділянки було передано компанії без компенсації місцевим жителям. А також прокоментувати інцидент із перекриттям траси Київ – Чоп на знак протесту.

Відповідь компанії "Галнафтогаз" (скриншот)

"Галнафтогаз" надіслав листа, в якому не було відповідей на поставлені запитання. Компанія запевняє, що "працює виключно в законодавчому полі України, всі процедури відбуваються прозоро". "Компанія нашого рівня, з 25-річною історією та розумінням цінності репутації не може дозволити собі будь-які інші рішення та процедури", – повідомили в пресслужбі.

OBOZREVATEL стежитиме за ситуацією навколо будівництва нового гірськолижного курорту в районі Славського. Особливо за тим, як змінюється настрій у місцевих жителів. Адже не секрет, що великі компанії мають звичку заради своїх інтересів віднімати землю. Також на це потрібно звернути увагу й владі Львівської області, адже, крім великих інвестицій в бюджет, є й інтереси простих людей, яких потрібно захищати.