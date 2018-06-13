Конфлікт в Азовському морі: названо найвірогідніший сценарій

Росія цілком може організувати морську блокаду України в Азовському морі.

Виходячи з ситуації, що склалася, Києву вже зараз необхідно діяти на випередження, впевнений координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України ("Народний фронт") Дмитро Тимчук, пише "Сегодня".

За його словами, президент РФ Володимир Путін навряд чи зважиться на повноцінне вторгнення.

"Я не думаю, що там буде щось, крім шантажу, з однієї простої причини - вторгнення означає повномасштабну війну. І якби Путін цього хотів, то під будь-яким приводом зробив би це ще в 2014 році. А ось морська блокада Азова можлива. І Україні варто було б вже зараз діяти на випередження, звертатися з цього приводу до міжнародних структур, вимагаючи в тому числі і судової реакції", - зазначив він.

Можливість такого розвитку подій також підтвердив політичний експерт Анатолій Октисюк.

"Морська блокада можлива. І це великий ризик", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня Росія заблокувала для плавання кілька тисяч квадратних кілометрів акваторії Азовського моря нібито через навчання. 24 травня військові РФ затримали два судна - під болгарським і турецьким прапорами біля Бердянська.

У Держприкордонслужбі тоді також заявили, що суду не затримували, а лише оглянули.

5 червня стало відомо, що Військово-морські сили Збройних сил України закрили три ділянки Азовського моря до 1 вересня для проведення заходів з бойової підготовки.