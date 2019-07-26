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"Комунізм — це модно": спливли скандальні факти про сторінки Сляднєвої у соцмережах

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Призначена заступником голови Служби зовнішньої розвідки Катерина Сляднєва на своїх сторінках у заборонених в Україні "ВКонтакте" і "Одноклассниках" є членом груп знайомств із іноземцями, а також спільноти "Комунізм – це модно".

На цей факт звернув увагу офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Задля доказів він опублікував скріншоти сторінок Сляднєвої у зазначених мережах.

Офіцер зазначив, що востаннє нова заступниця голови СЗР заходила в "Одноклассники" 30 квітня. Після цього активність на сторінці була зафіксована 25 липня. Сляднєва одразу після свого призначення видалила фото і трохи почистила історію. Що стосується "ВКонтакте", то там вона востаннє була в 2018 році.

Катерина Сляднєва

Катерина Сляднєва

fakty.com.ua

Новини
Фанатка російських соцмереж: спливли скандальні факти про заступницю глави Служби зовнішньої розвідки

"Цікаві спільноти "Знайомства з іноземцями на відстані і спілкування". Або особисте життя, або вже тоді працювала на "контору". Чому не видалила і тут інформацію? Найімовірніше, немає доступу до сторінки. Ну і вишенька на торті – спільнота "Комунізм – це модно". Судячи з її віку, комунізм її торкнувся не сильно, якщо тільки не переслідує її по життю, як і багатьох прихильників Радянського союзу", – пише Штефан.

Скріншоти сторінок Сляднєвої у заборонених соцмережах

Скріншоти сторінок Сляднєвої у заборонених соцмережах

Facebook Анатолія Штефана

Скріншоти сторінок Сляднєвої в заборонених соцмережах

Скріншоти сторінок Сляднєвої в заборонених соцмережах

Facebook Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим головою Служби зовнішньої розвідки України став Владислав Бухарєв. Він – народний депутат України від "Батьківщини". У 2014 році працював заступником голови відомства при Валентині Наливайченко. Також три роки (до 2010-го) обіймав посаду заступника глави ДФС.

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Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
"Професіонали" рулять ((((((
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