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7 листопада • оновлено в 19:59
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Марина Петік
Марина Петік
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Комунальна війна з кривавим результатом: усі деталі стрілянини в київській багатоповерхівці

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У Києві на вулиці Чаадаєва комунальний конфлікт між сусідами переріс у стрілянину. В результаті серйозно поранений житель будинку, а стрілка забрала поліція. Тепер йому загрожує до 15 років в'язниці.

Це не перший випадок, коли з'ясування стосунків в ОСББ переходять від слів до фізичних дій. Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

Лікарі боялися не довезти

Історія зі стріляниною по сусідах через комунальний конфлікт приголомшила багатьох українців. Житель однієї з квартир Олексій Берестецький увечері 6 листопада зі свого автомата "Сайга" практично в упор двічі вистрілив у ногу свого сусіда Миколи Бугаєва. Молодий чоловік втратив багато крові через те, що куля пробила артерію, а також у нього розбита кістка.

Олексій Берестецький (ліворуч) і Микола Бугаєв (праворуч)

Олексій Берестецький (ліворуч) і Микола Бугаєв (праворуч)

Скрін відео

Берестецький узяв автомат і зарядив його

Берестецький узяв автомат і зарядив його

Скрін відео

Дружина Берестецького буквально заштовхує його в квартиру

Дружина Берестецького буквально заштовхує його в квартиру

Скрін відео

Лікарі швидкої побоювалися, що не довезуть його до лікарні. Однак їм вдалося зібрати розбиту ногу киянина і зашити судини. Зараз Миколі потрібна кров.

Сам Олексій Берестецький, судячи з його сторінки в соцмережі, родом із Луганська і є главою правління Центру соціальної інтеграції інвалідів БЛАГО, яку він сам і створив.

Комунальна війна з кривавим результатом: усі деталі стрілянини в київській багатоповерхівці

Конфлікт почався, коли стрілка вигнали з правління ОСББ

А ось конфлікт в ОСББ "Чаадаєва, 2" в Києві почався давно. Як розповіла OBOZREVATEL одна з жительок будинку, років 10 назад керуючою компанією їхнього будинку був забудовник ТММ. Однак, коли вони почали піднімати тарифи, то той же Олексій Берестецький зі своєю сусідкою і ще одним сусідом запропонували організувати ОСББ, щоб самим керувати будинком.

"Правління ОСББ дуже дружно жило. Берестецький використовував приміщення між нашим будинком і сусіднім, влаштував там спортклуб, мабуть, нічого не платив і дуже успішно будував свій бізнес. Однак самим будинком ніхто майже не займався. Вивозили сміття, прибирали, але комунікації за ці роки дуже серйозно зносилися. І все це стало відбиватися на жителях", – розповідає жителька.

Будинок, де сталася стрілянина

Будинок, де сталася стрілянина

Факти

Коли жителі вирішили розібратися, куди діваються гроші, то виник конфлікт. У результаті Берестецького з компанією усунули. Але колишня керуюча будинком жодних документів, жодних рахунків не передала. У результаті будинок виявився в серйозних боргах перед комунальниками.

Тільки за тепло будинок винен 1,3 млн грн. Від гарячої води люди вирішили просто відмовитися через плутанину з платежами, всі перейшли на бойлери. За Берестецьким нібито значився борг у 100 тис грн. І той же потерпілий Микола Бугаєв, який є юристом, разом з адвокатами подали в суд на боржників. Апеляції тривають уже давно, і найближчим часом повинен був відбутися суд.

Скандальний сусід поводився агресивно

За словами сусідів, сам Олексій Берестецький поводився дуже агресивно. "Якось він начебто напав на літню консьєржку, розбив камери відеоспостереження і домофон на першому поверсі. Але того, що він здатний стріляти в людину, ми не очікували", – каже сусідка.

Конфлікт стався біля щитової

Конфлікт стався біля щитової

Обозреватель

В останній тиждень у будинок на вул. Чаадаєва поліція приїжджала кожного дня через дивну поведінку сусіда.

"Нас не підключали до тепла через борги, звичайно, з настанням холодів люди почали включати всі обігрівачі, і полетіла електрика в будинку. Наш електрик став перевіряти, в чому справа і з'ясувалося, що квартира Берестецьких просто врізалася в загальний кабель будинку, а лічильник у них не крутився", – каже жителька будинку.

Електрика до щитка не підпускав Берестецький, він накинувся на нього з кулаками, порвав на ньому одяг, замкнув на своєму поверсі і не випускав, поки сусіди не викликали поліцію. Тільки з правоохоронцями цю квартиру вдалося відключити, і під охороною поліцейських електрик зміг пройтися іншими поверхами і провести перевірку.

Сусіди спустили закривавленого Миколу на 1 поверх і передали лікарям швидкої

Сусіди спустили закривавленого Миколу на 1 поверх і передали лікарям швидкої

Обозреватель

Підключався до сусідів

На щиток повісили замок, склали акт наступного дня представники будинку поїхали у ДТЕК. Однак у сусідів Берестецьких раптово згоріла техніка. Підозрюючи, що неспокійний сусід знову щось накоїв, сусіди зібралися на поверсі. Виявилося, Берестецькі зрізали замок. Туди ж прийшла дружина Олексія з якимось своїм електриком.

Дружина Берестецького

Дружина Берестецького

Скрін відео

Микола Бугаєв не дозволив їм ритися в щитку. Під час розмови з'явився і сам Берестецький. Судячи з відео, він наказав дружині відправити електрика, спокійно увійшов у свою квартиру взяв автомат, зарядив його, і під крики дочки "тату, не треба!" вийшов і двічі вистрілив у Миколу. Дружина Берестецького на відео тільки після стрілянини стала заштовхувати чоловіка в квартиру.

Тепер стрілок затриманий. У поліції Києва повідомляють, що ведуть перевірку, порушили провадження у ч.2 ст.15 та ч.1 ст. 115 КК України – замах на вбивство. Винному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліція відвозить стрілка

Поліція відвозить стрілка

Скрін відео

Палять машини і з'ясовують стосунки на кулаках

Конфлікти в ОСББ виникають досить часто, і з'ясування стосунків із застосуванням фізичної сили явище нерідке. Часом доходить і до підпалу машин. OBOZREVATEL писав про ситуацію в ЖК "Кришталеві джерела". Коли жителі будинку подали позов до суду на ОСББ, яку вважають липовою, то в однієї жительки просто спалили машину.

Були і прецеденти зі стріляниною. Так, рік тому в Кривому Розі глава правління ОСББ стріляв у сусіда. Конфлікт розгорівся через збори мешканців, на якому голову хотіли зняти, підозрюючи його в якихось махінаціях. Тоді голова взяв травмат, прийшов до сусідів, які сиділи у дворі, і вистрілив одному з них у груди.

Конфлікт стався у дворі будинку в Кривому Розі

Конфлікт стався у дворі будинку в Кривому Розі

newsone.ua

А глава асоціації ОСББ та ЖБК Києва Костянтин Киричук розповідає, що одного разу йому довелося навіть побитися з головою об'єднання будинку, в якому він живе. У цьому ОСББ теж справа йшла до зміни керівництва правління.

"Тоді голова нам ввечері відключив ліфти. Будинок великий, зібралося осіб 300, викликали поліцію. І після їхнього від'їзду сталася невелика сутичка, яку голова сам і спровокував", – говорить Киричук. Після зміни правління ОСББ у цього будинку також виник борг в 1,2 млн грн.

Також Киричук вважає, що в подібних конфліктах завжди потрібно пам'ятати, що людям доведеться жити в одному будинку. Якщо домовитися по-доброму не виходить, то потрібно йти до суду і все вирішувати в юридичному порядку. "Повертатися в 90-ті ніяк не можна. Але випадок із стріляниною це, звичайно, виключення. Часто проблеми будинку накопичуються через погане управління, безгосподарність, потім виникають борги. Люди звикають не платити і переходять кордони", – вважає Киричук.

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Що стосується боргів, наприклад, за тепло, через які будинок не підключали до опалення, є ще один вихід, вважає Киричук. Перейти на альтернативне опалення, наприклад, використовувати палетні котельні або сонячні батареї. Звичайно, відключитися від монополіста Теплокомуненерго буде непросто, але в принципі можливий і такий варіант. А борг реструктуризувати і виплачувати частинами.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Тема
ОСББ
Місце
Україна
Теги
ОСББ комунальні послуги долги конфлікт кримінал
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Пузій Федір
Пузій Федір
Це відповідь на питання про вільний оборот вогнепальної зброї. Тільки не треба тут нити, що якби у всіх було по автомату....
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Поразводилось, б-ть, ватников. Выселять их принудительно в Ватный Халифат и пох.
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Adamantius Origenes
Adamantius Origenes
Гг, перейти на альтернативное отопление.. в какой реальности живет мсье Киричук? Люди в своих особ на консьержа с трудом 50 грн рожают
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