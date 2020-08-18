Компенсація за катастрофу літака МАУ: в МЗС озвучили остаточну позицію України

Україна більше зацікавлена дізнатися правду про обставини трагедії з літаком МАУ, який був збитий іранськими ракетами невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту в Тегерані вранці 8 січня 2020 року, ніж в отриманні грошової компенсації.

Таку позицію, зокрема й рідних жертв катастрофи, озвучив заступник голови Міністерства закордонних справ, керівник української групи перемовників із Іраном Євген Єнін. Деталями він поділився в інтерв’ю іранській службі "Радіо Свобода".

За словами дипломата, спільна позиція України та родин загиблих в авіакатастрофі над Тегераном полягає в тому, що розслідувачі мають встановити точну причину трагедії з літаком, яка призвела до загибелі всіх 176 пасажирів і членів екіпажу на борту. А вже після цього, наголосив Єнін, залежно від причин катастрофи й буде обговорюватися виділення компенсацій.

"Питання правди нас хвилюють набагато більше, ніж питання грошей. І це не моя позиція чи моя примха як керівника делегації, це – вимоги родин загиблих, які хочуть знати, що трапилося тоді. Ми за жодних умов не погодимося на гроші в обмін на правду", – заявив заступник глави МЗС.

Він додав, що саме розуміння правди зможе об’єктивно визначити рівень компенсацій, на які можуть претендувати рідні загиблих, а також авіакомпанія й загалом держава Україна.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: