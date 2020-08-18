Компенсація за катастрофу літака МАУ: в МЗС озвучили остаточну позицію України

Україна більше зацікавлена дізнатися правду про обставини трагедії з літаком МАУ, який був збитий іранськими ракетами невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту в Тегерані вранці 8 січня 2020 року, ніж в отриманні грошової компенсації.

Таку позицію, зокрема й рідних жертв катастрофи, озвучив заступник голови Міністерства закордонних справ, керівник української групи перемовників із Іраном Євген Єнін. Деталями він поділився в інтерв’ю іранській службі "Радіо Свобода".

За словами дипломата, спільна позиція України та родин загиблих в авіакатастрофі над Тегераном полягає в тому, що розслідувачі мають встановити точну причину трагедії з літаком, яка призвела до загибелі всіх 176 пасажирів і членів екіпажу на борту. А вже після цього, наголосив Єнін, залежно від причин катастрофи й буде обговорюватися виділення компенсацій.

"Питання правди нас хвилюють набагато більше, ніж питання грошей. І це не моя позиція чи моя примха як керівника делегації, це – вимоги родин загиблих, які хочуть знати, що трапилося тоді. Ми за жодних умов не погодимося на гроші в обмін на правду", – заявив заступник глави МЗС.

Він додав, що саме розуміння правди зможе об’єктивно визначити рівень компенсацій, на які можуть претендувати рідні загиблих, а також авіакомпанія й загалом держава Україна.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Іран відмовився виплатити компенсацію "Міжнародним авіалініям України" за збитий у січні літак, тому що лайнер був застрахований європейськими фірмами, заявив голова Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані.

Зі свого боку заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін зазначив, що ця заява Сулеймані була або помилково перекладена або вирвана з контексту.

Єнін також додав, що Ірану не вдасться уникнути виплати компенсації авіакомпанії МАУ за збитий український літак.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що заява іранських представників про нібито невиплату МАУ компенсації за збитий літак не є офіційною позицією країни. Він підкреслив, що українська сторона не звертає увагу на неї й продовжує переговори.

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