Компанію українського автомагната запідозрили в масштабній корупційній схемі з "євробляхами"

ТОВ "Автомобільні інтелектуальні технології" ("АІТ") з оточення корпорації "УкрАвто" екс-нардепа Таріела Васадзе, нібито заробило близько 25 млн грн на "євробляхерах", які розмитнили автомобілі в пільговий період.

Про це йдеться в матеріалі журналіста Євгена Плінського, опублікованому в YouTube. За його словами, вказану суму підприємство отримало за період з 25 листопада 2018 по 22 лютого 2019, необгрунтовано піднявши ціни на в'їзд на митний пост "Столичний", територія якого належить "АІТ".

"Зараз "АІТ" бере 870 грн за в'їзд на пост і 150 грн за парковку. Загалом 1020 грн з кожного власника авто. Ця ціна є найбільшою в Україні. Для порівняння, в Житомирі така послуга на місцевій митниці коштує 180 грн. В Чернігові – близько 120", – розкрив подробиці журналіст.

Таріел Васадзе Цензор.НЕТ

Як розповів журналіст, "Столичний" є головним у столиці у вирішенні питань розмитнення і 98% всіх автомобілів проходять саме через цей пост. При цьому, в 2017 році Антимонопольний комітет встановив факт монополії компанії "АІС" на цьому митному посту і неправомірність їхньої тарифної політики. АМКУ з'ясував, що "АІТ" порушувало законодавство, стягуючи плату з водіїв не погодинно, а за добу за в'їзд.

"АМКУ тоді зажадав змінити підхід до ціноутворення та встановити погодинну оплату за перебування на цій території. У Васадзе виконали рекомендації АМКУ, встановивши адекватну плату в розмірі 10 грн на годину і 60 грн на добу", – пояснив Плінський.

"Але побачивши кількість "євроблях" і перспективу заробити, "АІТ" пішло на ризик, проігнорували вимогу АМКУ. Ризик себе виправдав. Хлопці заробили близько 1 млн доларів. Але ось біда. АМКУ може почати нове розслідування за цими фактами", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській ОДА чиновник потрапив у грошовий скандал. Його запідозрили в розтраті грошових коштів, призначених для облаштування житла переселенців.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!