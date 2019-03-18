Компанію Амірханяна викрили в привласненні 14 млн грн

Товариство з обмеженою відповідальністю одеського бізнесмена Араїка Амірханяна "Полтавабудцентр" у 2018 році уклало два договори про середній ремонті доріг у Львівській області на загальну суму близько 14 млн грн і не виконало жодного.

Про це стало відомо з листа, надісланого до Антимонопольного комітету України Службою автомобільних доріг (САД) у Львівській області, передає Еспресо.

"Підрядник ПП "Полтавабудцентр" не зміг забезпечити виконання робіт за договорами, навіть не приступивши до них, що у свою чергу призвело до зриву будівельних робіт на даних ділянках доріг, соціальної напруги та невиконання планів робіт на 2018 рік", - зазначають у листі САД.

Ідеться про ремонт 13-кілометрової ділянки автошляху у Городоцькому районі та 17-кілометрового відрізку дороги у Самбірському районі Львівської області. "Полтавабудцентр" зобов’язувався влаштувати три шари дорожнього одягу різної товщини та з різних марок асфальтобетонної суміші за допомогою асфальтоукладальника, укріпити узбіччя щебенево-піщаною сумішшю та інші роботи, проте не виконала їх через відсутність виробничих потужностей, спеціалізованої техніки та відповідних фахівців.

"Полтавабудцентр" систематично не дотримується умов договорів та виконує роботи неналежної якості. За результатами моніторингу електронної системи закупівель Prozorro, "Полтавабудцентр" бере участь у 533 закупівлях, при цьому не маючи власної техніки, асфальтобетонного заводу, виробничих баз, відповідної кількості працівників, а також використовує для виконання робіт неякісні матеріали, що в свою чергу призводить до передчасного руйнування дорожнього покриття", - повідомляють АМКУ у САД Львівської області.

Із невиконанням "Полтавабудцентром" своїх зобов’язань за договорами про ремонт автошляхів та блокуванням тендерних процедур зіткнулися і служби автомобільних доріг інших регіонів. При цьому бізнесмен Араїк Амірханян, який із 2017 року перебуває у кримінальному розшуку, вивів на ринок компанію-клон "Миколаївбудцентр". Відтак у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській Полтавській та Харківській областях під загрозою зриву опинилися проекти дорожніх ремонтів на мільярди гривень. Із початку року "Полтавабудцентр" і "Миколаївбудцентр", яких із об’єктивних причин не допускають до участі у торгах, подали сотні скарг до Антимонопольного комітету, чим зупинили процеси закупівель послуг із ремонту трас Н-09 (Мукачево – Івано-Франківськ – Львів), М-12 (Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка), Н-31 (Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка) та декількох доріг територіального значення.

Цілком імовірне повторення минулорічної ситуації, коли без ремонту залишилися сотні кілометрів автошляхів, а неосвоєні кошти на оновлення доріг Кабінет Міністрів перерозподілив на інші регіони. Одна лише "Полтавабудцентр" 2018 року направила до Антимонопольного комітету України близько 200 скарг і зірвала тендерів на загальну суму 10 млрд грн. Нині ж навмисне блокування тендерів "Полтавабудцентром" в "Укравтодорі" називають загрозливим для дорожньо-будівельної галузі.

"Ситуація з "Полтавабудцентром" набуває загрозливих масштабів. Обласні служби автомобільних доріг не можуть самотужки впоратися з цими сумнівними схемами – потрібна реакція правоохоронців. Минулого року Антимонопольний комітет направив усі матеріали стосовно діяльності цієї компанії до Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури, Національної поліції. Відповідей чекаємо досі", - прокоментувало джерело в "Укравтодорі".

Низка областей уже припинили співпрацю із компаніями Амірханяна. Так, від послуг "Полтавабудцентру" відмовилися на Буковині після того, як голова облради Іван Мунтян упіймав несумлінного підрядника на критичному порушенні дорожньо-будівельних стандартів під час ремонту доріг. А голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко публічно назвав Араїка Амірханяна шахраєм.

У правоохоронних органах про ситуацію із масованим блокуванням ремонтних тендерів "Полтавабудцентром" знають, проте не реагують через корупцію, вважає антикорупційний активіст Олександр Аронець.

"Це дуже схоже на скандал навколо "Укроборонпрому", де всі правоохоронні органи, як виявилося, тривалий час просто спостерігали за масштабною аферою, отримуючи свою частку пирога. Чи не приходила СБУ із обшуком до офісу Араїка Амірханяна? І чим усе закінчилося? Амірханян узяв у заручники дорожньо-будівельну галузь, незважаючи на обтяжливі судові позови. Виникає запитання: а чи не мають правоохоронці свою частку у цій діяльності "Полтавабудцентру"? Але коли ця бульбашка Амірханяна голосно лусне, силовики так само виходитимуть на прес-конференції, запевняючи про якісь міфічні розслідування. Потрібна їхня реакція на Амірханяна вже зараз, фактажу по ньому набереться на кілька кримінальних справ. Інакше ми ризикуємо "злити" чи не найбільшу інфраструктурну реформу – відновлення доріг", - каже Олександр Аронець.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!