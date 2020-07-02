Компанія "Мостобуд", яка належить екснардепу Продівусу продовжує свою незаконну діяльність

Компанія "Мостобуд", яка належить колишньому народному депутату Володимиру Продівусу, продовжує проводити свою незаконну діяльність.

Як і раніше, на вулиці Промислова, 4 у Голосіївському районі Києва на земельній ділянці загальною площею близько 17 гектарів лежать терикони піску, який продовжують вантажівками вивозити з майданчика.

Майданчик декілька тижнів тому вже зупинявся, однак нині вивезення піску відновилося.

Нагадаємо, що справа по "Мостобуду" триває давно. Компанія використовувала цю земельну ділянку незаконно, і у грудні 2018 року договір оренди з "Мостобудом" було розірвано.

Замість виробничих площ, які компанія повинна була тут створити, вона складувала пісок, незаконно видобутий у руслі річки Дніпро без спецдозволів різними піратськими компаніями, зокрема компанією "Собі", яка фактично і проводить операційну діяльність на майданчику.

Було встановлено факт нецільового використання земельної ділянки, заборгованість за орендну плату перед бюджетом у розмірі понад 100 мільйонів гривень, а також те, що "Мостобуд" незаконно віддав цю земельну ділянку в суборенду своїй дочірній компанії "Мостобуд-Транс" без погодження Київської міської ради.

Ці причини лягли в основу проєкту рішення про розірвання договору. У грудні 2018 року договір було розірвано. Не зважаючи на те, що минуло вже півтора року, пісок продовжують вивозити – черга з фур вишикувалась на території.

Рішення Київради щодо розірвання договору оренди

Рішення Київради щодо розірвання договору оренди

Цей пісок вивозиться незаконно без дозвільних документів різними компаніями, які використовують цей пісок у себе на будівництві або для виготовлення бетону.

Нині дана земельна ділянка перебуває в комунальній власності і жодних підстав на користування нею "Мостобуд", "Мостобуд Транс" або ТОВ “КСП ГРУПП”, (якій вони перепродали начебто існуюче майно) підстав немає.

Група компаній намагалась оскаржити рішення Київради про розірвання оренди в суді, але на початку травня цього року суд відмовив у позовній заяві в повному обсязі. Тим не менш, шахрайська схема продовжує працювати. Майно "Мостобуду", а це фактично будочки з охоронцями, переоформили на підставі договору купівлі.

Ухвала суду про арешт майна

Ухвала суду про арешт майна

Посилання на повне рішення суду.

Повідомлення прокуратури Києва

Заява слідчим Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві