Компанія "Мостобуд", яка належить екснардепу Продівусу продовжує свою незаконну діяльність.

Компанія "Мостобуд", яка належить колишньому народному депутату Володимиру Продівусу, продовжує проводити свою незаконну діяльність.

Як і раніше, на вулиці Промислова, 4 у Голосіївському районі Києва на земельній ділянці загальною площею близько 17 гектарів лежать терикони піску, який продовжують вантажівками вивозити з майданчика.

Майданчик декілька тижнів тому вже зупинявся, однак нині вивезення піску відновилося.

Нагадаємо, що справа по "Мостобуду" триває давно. Компанія використовувала цю земельну ділянку незаконно, і у грудні 2018 року договір оренди з "Мостобудом" було розірвано.

Замість виробничих площ, які компанія повинна була тут створити, вона складувала пісок, незаконно видобутий у руслі річки Дніпро без спецдозволів різними піратськими компаніями, зокрема компанією "Собі", яка фактично і проводить операційну діяльність на майданчику.

Було встановлено факт нецільового використання земельної ділянки, заборгованість за орендну плату перед бюджетом у розмірі понад 100 мільйонів гривень, а також те, що "Мостобуд" незаконно віддав цю земельну ділянку в суборенду своїй дочірній компанії "Мостобуд-Транс" без погодження Київської міської ради.

Ці причини лягли в основу проєкту рішення про розірвання договору. У грудні 2018 року договір було розірвано. Не зважаючи на те, що минуло вже півтора року, пісок продовжують вивозити – черга з фур вишикувалась на території.

Рішення Київради щодо розірвання договору оренди

Рішення Київради щодо розірвання договору оренди

Цей пісок вивозиться незаконно без дозвільних документів різними компаніями, які використовують цей пісок у себе на будівництві або для виготовлення бетону.

Нині дана земельна ділянка перебуває в комунальній власності і жодних підстав на користування нею "Мостобуд", "Мостобуд Транс" або ТОВ “КСП ГРУПП”, (якій вони перепродали начебто існуюче майно) підстав немає.

Група компаній намагалась оскаржити рішення Київради про розірвання оренди в суді, але на початку травня цього року суд відмовив у позовній заяві в повному обсязі. Тим не менш, шахрайська схема продовжує працювати. Майно "Мостобуду", а це фактично будочки з охоронцями, переоформили на підставі договору купівлі.

Компанія "Мостобуд", яка належить екснардепу Продівусу продовжує свою незаконну діяльність

Ухвала суду про арешт майна

Ухвала суду про арешт майна

Посилання на повне рішення суду.

Повідомлення прокуратури Києва

Заява слідчим Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві