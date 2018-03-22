Комітет Ради дозволив арешт Савченко

Комітет з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради схвалив подання ГПУ на залучення до відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко.

Відповідні рішення були одноголосно прийняті на засіданні Комітету у четвер, 22 березня.

Всі три подання ГПУ були визнані законними і вмотивованими. Після Комітету рішення щодо долі Савченко повинна прийняти Верховна Рада.

Савченко підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт у залі парламенту.

Як відомо, раніше Савченко викликали на допит у СБУ у зв'язку із затриманням Володимира Рубана з арсеналом зброї в зоні АТО. Допит повинен був відбутися 13 березня.

За словами прес-секретаря нардепа, вона вилетіла в ПАРЄ. Пізніше сама нардеп заявила, що не отримувала повістку про виклик на допит, пообіцявши прибути в СБУ в разі особистого оповіщення.

15 березня Савченко стала в СБУ і звинуватила Парубія у розстрілах на Майдані. У той же день Верховна Рада проголосувала за виключення Савченко з парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони України.

Також Луценко заявив про внесення до Ради подання про арешт Савченко.

Зазначимо, що в матеріалах слідства, які були передані в Раду, значиться наступне: для організації держперевороту Савченко та її спільники розробили два плани. Так, крім того, що раніше озвучив Юрій Луценко, з підривом будівлі парламенту і вбивством депутатів і верхівки влади, бунтівниками планувався і нічне захоплення ВР.