Комендантська година не писана: в Горлівці у ДТП розбилися юні мажори. Фото

У ніч на 14 грудня в окупованій Горлівці загинули дві людини в результаті ДТП.

За словами глави окупаційної адміністрації міста Івана Приходька, водій та пасажир померли на місці, врізавшись на BMW у стовп.

Блогер Daniel Rodriguez поширив фотографії з соцмереж, які свідчать про те, що 20-річні хлопець і дівчина, які розбилися в ДТП, відносяться до середовища "місцевих мажорів".

У Горлівці розбилися "мажори" в ДТП Facebook / Daniel Rodriguez

Друга жертва, як виявилося, служила в окупаційній поліції "ДНР". На думку користувачів, цей факт пояснює, чому молодь роз'їжджала дорогами Горлівки у комендантську годину.

Жертва ДТП у Горлівці служила в поліції "ДНР" Facebook / Daniel Rodriguez

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" перекинувся автобус з людьми, в результаті чого загинули пасажири. Аварія сталася через густий туман.

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