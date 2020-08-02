Комбриг ЗСУ вказав на особливу "місію" Гіркіна для Росії

Марина Ліснічук Розслідування 14:17, 2.08.2020 Оновлено: 15:59, 2.08.2020

Колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) не просто так дав тригодинне інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, яке наробило багато галасу в Україні.

У єдиного із живих відомих лідерів терористів є якась інша мета, позначена Росією, яка його відправила в Україну. Про це в коментарі "Фактам" заявив командир 95-ї бригади полковник ЗСУ Максим Миргородський.

"Дурня сюди не прислали б. Він приїхав зі своєю командою, яка тепер розосередилася і набирала ще людей", – сказав він.

Командир 95-ї ОМБр звернув увагу на той факт, що нині з усіх польових командирів "Л/ДНР" живим залишився тільки Гіркін. Тоді як інших давно ліквідували.

"Моторола", "Ґіві", Захарченко, Безлєр – всі, кого підтримували одурманені кремлівською пропагандою громадяни, хто стояв біля витоків війни і знав правду, вже на тому світі", – зазначив Миргородський.

Полковник ЗСУ припустив, що Гіркін став єдиним, кому дали можливість уникнути такої долі, можливо, тому, що він більш цінний.

"Чим інші. Його спеціально тримають для чогось", – додав Миргородський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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