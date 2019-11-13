"Комбат-недоук": як злетіла кар'єра заміни "Мотороли" у "ДНР"

Ватажок батальйону "Спарта" терористичної "ДНР" Володимир Жога ("Воха") за п'ять років війни проти України "дослужився" від солдата до "полковника". Зараз окупанту всього 26 років.

Про стрімку кар'єру військового злочинця у лавах російських бойовиків розповів на сторінці свого блогу у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Терорист-недоук "Воха" отримав "полковника" у 26 років. Минулого року на фото ще мав погони "підполковника" російсько-окупаційних військ", – написав він.

Штефан нагадав, що "Воха" був заступником ватажка бандформування "Спарта" Арсена Павлова ("Мотороли") від початку його формування. Після ліквідації одіозного терориста Жога посів його місце.

Терорист Володимир Жога Facebook Анатолій Штірліц – блог

"Суперполковник" до окупації Донбасу строкову службу в армії не проходив, вищої освіти немає. "Комбат" взагалі 1993 року народження", – наголосив захисник України.

Він додав, що в батальйоні "Спарта" також воював батько "Вохи", якому він своїм наказом кожні три місяці привласнює чергове "військове звання". У підсумку батько терориста за роки війни на Донбасі "дослужився" від солдата до "старшого лейтенанта". Таким же шляхом пішов і сам Жога.

"Уявіть – цілих п'ять років йшов до звання "полковника" від "солдата". Оце так стрімка кар'єра. Звісно, зрозуміло, що "Воха" – це звичайний клон і медійна хероїчна особа, а справжнє керування окупаційним батальйоном здійснює російський кадровий офіцер, так званий куратор", – пише Штефан.

"Цікаво, а який спосіб вибрав собі новоспечений "комбат-недоук" – поїздка у ліфті, політ на "Джмелі" чи вечерю в кафе "Вітерець"? Така доля в усіх "комбатів Дирляндії". Хоча вони всі обирають собі квиток на концерт Кобзона позачергово. Свідки злочинів Роіссі ніколи не потрібні", – попередив український офіцер про долю кожного російського терориста.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

"Воха" народився у 1993 році у Слов'янську. Боротьбу за "русскій мір" починав на блокпостах рідного міста. Восени 2014 року із групою бойовиків відвідував Москву.

У червні 2018 року "Воха" потрапив у смертельне ДТП на мотоциклі. В результаті загинула його дівчина. Сам терорист був госпіталізований у важкому стані, але вижив.

Пізніше стало відомо, що аварія могла бути невипадковою. Адже російський кадровий військовий Артур Кунгуров мав конфлікт із наступником "Мотороли" і замовив його вбивство.

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