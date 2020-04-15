Командувачем ССО хочуть призначити полковника Доманського: його звільнили із ЗСУ за розстріл курсантів з танка

Новим командувачем Сил спеціальних операцій (ССО) може стати полковник Сухопутних військ ЗСУ Олександр Доманський.

Про це пише "Український мілітарний портал" з посиланням на джерела в Генеральному штабі ЗСУ.

Доманський довгий час займав посаду заступника начальника штабу командування Сухопутних військ, а до цього був заступником командувача Об'єднаних сил.

В період роботи на Донбасі полковник займався питаннями протидії контрабанді та неодноразово з цього приводу давав брифінги для преси. Також він очолював штаб сектора "С" під час боїв за Дебальцеве.

Зараз Доманський обіймає посаду в Головній інспекції Міністерства оборони України, де також до призначення на посаду начальника Генштабу ЗСУ працював генерал-полковник Руслан Хомчак.

Олександр Доманський avdeevka.city

Одним з відомих фактів біографії Олександра Доманського є період його служби в 169-му навчальному центрі Сухопутних військ "Десна". Там він обіймав посаду заступника начальника центру.

29 листопада 2005 року, близько 20:00, екіпаж танку в ході виконання бойових стрільби повернув башту на 180° від мішені, втратив орієнтацію, та сприйняв світло у навчальному класі за 400 метрів, як підсвічування цілі та здійснив постріл. У наслідок цього, загинуло двоє військовослужбовців резервного танкового екіпажу – 18-ти річний молодший сержант Сергій Ковпак та рядовий Анатолій Надточий, що у цей час проходив теоретичну підготовку. Ще двоє осіб отримали поранення

У ході розслідування, військова прокуратура також порушила кримінальні справи по факту розкрадання грошових коштів. Як виявилось, замість теоретичної підготовки курсантів центру направляли у місцевий лісгосп для заготівлі лісу та розвантаження фур на базарі.

У результаті чого Начальника 169-го Навчального центру Сухопутних військ "Десна" генерал-майора Віктора Беспальчука та його заступника полковника Олександра Доманського наказом міністра оборони України було відсторонено від зайнятих посад. Згодом їх було звільнено з лав Збройних сил України.

Як з'ясувалося, каталізатором цих відставок став лист від офіцера "Десни" журналістам OBOZREVATEL. У листі говорилося про численні порушення з боку командного складу, через що Міноборони відправило в центр групу офіцерів і генералів, які виявили ряд порушень.

Олександр Доманський фото з відкритих джерел

Як писав OBOZREVATEL, раніше резидент України Володимир Зеленський затвердив нові повноваження головнокомандувача Збройних сил, підписавши окремий указ. Це сталося після того, як в Україні розділили обов'язки головнокомандувача і начальника Генерального штабу ЗСУ.