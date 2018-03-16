Очолював "Кіборгів": з'явилися нові подробиці про командувача Об'єднаних сил

16 березня президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко 7 березня поточного року представив Наєва своїм заступником. Як передає "24 канал", раніше Наєв проходив службу на посаді начальника штабу - першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

Під час боїв за Донецький аеропорт він був командувачем військами оперативного командування "Схід" і керівником сектора "Б". Крім цього, його підрозділи провели й інші напружені бої на важких ділянках фронту.

Також повідомляється, що в квітні 2017 року Наєв брав участь у флешмобі "Здай кров для дітей Донбасу".

В одному з інтерв'ю Наєв запевнив, що штаб АТО не замовчує бойові втрати української армії і надає правдиві дані. У 2016-му генерал-лейтенант розповів, що ЗСУ за час ведення війни на сході кардинально змінилися.

"За те, що дає нам держава, ми вдячні, ми будемо це ефективніше використовувати. Якщо збережеться тенденція такого впливу і такої уваги, яку зараз приділяє нам вище військово-політичне керівництво країни, ми повністю впораємося з усіма завданнями. Усе інше: свобода, впевненість у нашій перемозі, - у нас є", - заявляв Наєв.

При цьому раніше слідчий комітет Росії звинуватив Сергія Наєва і ще два десятки чиновників Міноборони України за "злочинні накази", які нібито привели до загибелі людей на Донбасі.

Сергій Наєв

Як повідомляв "Обозреватель", 24 лютого набрав чинності закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях".

Згідно з чинним законом про реінтеграцію, керівництво безпосередньо в Донецькій і Луганській областях здійснює командувач Об'єднаних сил, який призначається президентом України за поданням начальника Генштабу.