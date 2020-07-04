Командувач ВМС України, контр-адмірал Олексій Неїжпапа незадоволений десантними катерами типу "Кентавр".

В інтерв'ю "Радіо Свобода" він заявив, що "Кентаври" не виправдали надій за деякими технічними параметрами.

"Але не скажу, що вони погані, тим більше непридатні. Чекаємо усунення виробником недоліків і завершення випробувань цих двох ДШК типу "Кентавр" з тим, щоб ввести їх до складу флоту", – сказав Неіжпапа.

Він повідомив, що незабаром завод "Кузня на Рибальському", який будував "Кентаврів", здасть сьомий малий броньований артилерійський катер "Гюрза". Уже в цьому році буде спущений на воду ще й восьмий борт.

"Держава повинна підтримувати вітчизняного виробника з тим, щоб він, у свою чергу, міг супроводжувати корабель протягом усього його життєвого циклу – від народження до списання. У будь-якому випадку будівництво та обслуговування вітчизняним підприємством виходить дешевше ніж за кордоном", – додав контр- адмірал.

Як писав OBOZREVATEL, 11 червня замість Ігоря Воронченка президент України призначив на посаду командувача ВМС Олексія Неїжпапу. З квітня 2020 року він був заступником командувача Військово-Морських сил.