Командувач ОС – про режим тиші: ніхто не заборонить ЗСУ захищатися

Незважаючи на оголошення режиму тиші опівночі 27 липня, воїни ЗСУ відкриватимуть вогонь у відповідь у разі дій терористів, які нестимуть загрозу життю і здоров'ю захисників України.

Про це заявив під час брифінгу командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко. За його словами, українське військо дотримується взятих на себе зобов'язань, але не буде миритися зі збройними провокаціями окупантів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"ЗСУ, які сьомий рік поспіль захищають державу від російської агресії, готові надалі давати гідну відсіч окупаційним військам. Поряд з цим на виконання рішення вищого політичного керівництва держави ОС мають забезпечити режим повного та всеосяжного припинення вогню за умови дзеркальних дій з боку противника", – зазначив Кравченко.

Він також наголосив, що виконання безпекового компоненту, за оцінками учасників мирного процесу, відкриває шлях до політичного врегулювання. Адже, за словами командувача ОС, вирішення міжнародного збройного конфлікту неможливе суто військовими засобами – потрібне поєднання військових і політико-дипломатичних інструментів.

Відтак, забезпечуючи виконання політичних домовленостей, ЗСУ дають можливість політикам досягти зрушень у мирному процесі.

"Ніхто не може заборонити військовим захищати себе та побратимів у випадку явної збройної агресії. Це гарантовано міжнародним гуманітарним правом. Запевняю: у разі порушення противником режиму тиші та створення загрози життю і здоров'ю воїнів ЗСУ, відповідь буде миттєвою і рішучою. Ми дійсно прагнемо миру, але хай наша миролюбність не вводить в оману противника і не розцінюється як слабкість. Ми завжди готові дати адекватну відсіч ворогу", – попередив противника Кравченко.

Крім того, він спростував чутки про те, що в українських військовослужбовців забирають зброю та забороняють проводити розвідку. Командувач ОС наголосив, що у нових правилах йдеться про заборону перетину лінії розмежування будь-якими літальними апаратами. Втім, для здійснення розвідки перетинати її зовсім необов'язково.

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