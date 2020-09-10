Командувач ООС доповів представникам ОБСЄ про системні провокації Росії на Донбасі

У Краматорську 10 вересня відбулася робоча зустріч командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка з делегацією Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Як повідомив пресцентр ООС у Facebook, Кравченко обговорив із заступником глави СММ Марком Етерінгтоном дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Командувач ООС підкреслив, що українська сторона в повному обсязі виконує домовленості, досягнуті 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

"У той же час звернув увагу пана Марка Етерінгтона на те, що на тлі показового контролю за повним і всеосяжним режимом припинення вогню українських підрозділів, збройні формування Російської Федерації ведуть посилену розвідку позицій Об'єднаних сил із застосуванням БПЛА, проводять фортифікаційне обладнання своїх позицій як на передньому краї, так і в глибині", – йдеться в повідомленні.

У штабі ООС підкреслили, що намагаючись викликати вогонь, ворожі підрозділи здійснюють вогневі провокації у бік позицій українських захисників.

"Такі дії носять системний характер, все робиться для того, щоб звинуватити військово-політичне керівництво України в неможливості управляти процесом встановлення миру і довести, що українська сторона не може виконати домовленості Тристоронньої контактної групи", – відзначили в пресцентрі.

Також командувач Об'єднаних сил наголосив на необхідності постійного інформування світової спільноти про факти ігнорування збройними формуваннями Російської Федерації режиму припинення вогню, вказавши, що через порушення противником домовленостей загинув український військовослужбовець.

"По завершенню зустрічі сторони відвідали позиції українських захисників, які виконують бойові завдання в районі населеного пункту Шуми Донецької області", – йдеться в повідомленні.

У Краматорську відбулася робоча зустріч командувача ООС з делегацією СММ ОБСЄ Facebook/pressjfo.news

Кравченко обговорив з Етерінгтоном дотримання режиму припинення вогню на Донбасі Facebook/pressjfo.news

Українська сторона в повному обсязі виконує домовленості на Донбасі Facebook/pressjfo.news

Ворожі підрозділи здійснюють вогневі провокації в сторону позицій українських захисників Facebook/pressjfo.news

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за день російські війська тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.