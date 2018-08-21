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Команду "фас" не давали: Луценко взявся за клієнтів Манафорта в Україні

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Генеральна прокуратура порушила кримінальне провадження щодо українських чиновників, які фігурують у справі американського політтехнолога, екс-глави виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

"Ми зареєстрували кримінальне провадження щодо ймовірних правопорушень цими держслужбовцями, які, можливо, керували фірмами і не передали їх в управління. Відповідне доручення провести слідчі дії надане Державній фіскальній службі", - заявив генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу.

Він зазначив, що в лютому поточного року направляв спецпрокурору США Роберту Мюллеру, який розслідує справу про втручання Росії в американські вибори, офіційне звернення про готовність співпрацювати в справі Манафорта, однак той провів своє розслідування.

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"Як ви бачите, наразі основне звинувачення Манафорта у тому, що він, отримуючи кошти від українських політиків, не сплачував податки США. У цьому правопорушенні, очевидно немає юрисдикції України", - додав генпрокурор.

За його словами, під час процесу у справі спливла інформація про отримання Манафортом коштів за консультаційні послуги екс-президенту Віктору Януковичу і Партії регіонів від конкретних українських політиків. На той момент вони були державними службовцями, яким заборонено займатися бізнесом.

Луценко зазначив, що Державна фіскальна служба під час розслідування буде співпрацювати з юрисдикціями, згаданими в судовому процесі у США.

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Генпрокурор наголосив, що на нього важко чинити тиск, а команди "фас" і "стоп" йому не давали і додав, що до відповідальності будуть притягнуті всі винні, навіть якщо зараз вони займають високі посади.

Він додав, що єдиною проблемою в цій справі є швидкість виконання міжнародних доручень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний політичний стратег президента Петра Порошенка, народний депутат Ігор Гринів заявив, що Пол Манафорт у 2014 році пропонував Порошенку стратегію поділу України за зразком виборів 2010 року.

Читайте всі новини по темі "Чорна каса Януковича" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чорна каса Януковича
Особи
Юрій ЛуценкоПол Манафорт
Місце
Україна
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