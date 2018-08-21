Команду "фас" не давали: Луценко взявся за клієнтів Манафорта в Україні

Генеральна прокуратура порушила кримінальне провадження щодо українських чиновників, які фігурують у справі американського політтехнолога, екс-глави виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

"Ми зареєстрували кримінальне провадження щодо ймовірних правопорушень цими держслужбовцями, які, можливо, керували фірмами і не передали їх в управління. Відповідне доручення провести слідчі дії надане Державній фіскальній службі", - заявив генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу.

Він зазначив, що в лютому поточного року направляв спецпрокурору США Роберту Мюллеру, який розслідує справу про втручання Росії в американські вибори, офіційне звернення про готовність співпрацювати в справі Манафорта, однак той провів своє розслідування.

"Як ви бачите, наразі основне звинувачення Манафорта у тому, що він, отримуючи кошти від українських політиків, не сплачував податки США. У цьому правопорушенні, очевидно немає юрисдикції України", - додав генпрокурор.

За його словами, під час процесу у справі спливла інформація про отримання Манафортом коштів за консультаційні послуги екс-президенту Віктору Януковичу і Партії регіонів від конкретних українських політиків. На той момент вони були державними службовцями, яким заборонено займатися бізнесом.

Луценко зазначив, що Державна фіскальна служба під час розслідування буде співпрацювати з юрисдикціями, згаданими в судовому процесі у США.

Генпрокурор наголосив, що на нього важко чинити тиск, а команди "фас" і "стоп" йому не давали і додав, що до відповідальності будуть притягнуті всі винні, навіть якщо зараз вони займають високі посади.

Він додав, що єдиною проблемою в цій справі є швидкість виконання міжнародних доручень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний політичний стратег президента Петра Порошенка, народний депутат Ігор Гринів заявив, що Пол Манафорт у 2014 році пропонував Порошенку стратегію поділу України за зразком виборів 2010 року.